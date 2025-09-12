Германия добивается ужесточения Шенгена для россиян по всем странам ЕС

Выдачу Германией Шенгенских виз для российских туристов планируют значительно ограничить.

Правительство Германии намерено добиться более строгих ограничений на выдачу виз гражданам России для поездок в страны Шенгенской зоны с целью туризма или шоппинга, включив его в следующий пакет санкций. Об этом сообщает Bild.

Сообщается, что в немецкое правительство подготовило позиционный документ с требованием к Еврокомиссии полностью реализовать рекомендации 2022 года, согласно которым визы для туристических поездок россиян должны быть существенно сокращены.

Также издание приводит данные статистики, согласно которым этого пока не произошло. По данным Евросоюза, в 2024 году российским гражданам было выдано около 542 тысяч краткосрочных виз для поездок в страны ЕС и другие государства Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это примерно на 20% больше, чем в 2023 году, хотя и значительно меньше показателей 2019 года.

"Такая динамика вызывает недовольство в ряде стран Восточной Европы. Там подчеркивают, что в условиях продолжающейся войны в Украине недопустимо, чтобы состоятельные россияне, связанные с режимом Владимира Путина, отдыхали на курортах ЕС, пока на территории Украины продолжаются боевые действия", - говорится в статье.

Также, по данным dpa, правительство Германии настаивает на обсуждении единой линии в отношении визовых ограничений с партнерами в Евросоюзе. В частности, приводятся данные о поездках россиян в Южные страны ЕС.

В частности, итальянские консульства в России выдали более 152 000 шенгенских виз в 2024 году, что примерно на 12% больше, чем в 2023 году. Французские консульские работники в России – 124 000 виз. Испанские консульские работники – около 111 000 виз. Греческие – почти 60 000 виз.

Приостановка выдачи гуманитарных виз

Напомним, что в Германии также сократилось количество разрешений на проживание в Германии, которые выдавались оппозиционерам из РФ и Беларуси. Ранее они могли воспользоваться так называемой гуманитарной визой. Ее выдавали тем, кому грозит преследование властей в стране проживания. Затем программу выдачи гуманитарных виз приостановили, а после перерыва восстановили, но в усеченном формате.

