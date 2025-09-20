Германия рассматривает альтернативных партнёров.

Германия рассматривает возможность отказа от участия Франции в программе флагманского истребителя 6-го поколения Future Combat Air System (FCAS). Как пишет Financial Times, в связи с растущими разногласиями по поводу этого проекта, Берлин обдумывает дальнейшие действия, включая сотрудничество с альтернативными партнерами, такими как Великобритания или Швеция.

По словам трёх источников, осведомлённых о ситуации, Германия и Испания, которая является третьим партнёром по FCAS, также могли бы развивать программу самостоятельно, без Франции.

"Лучше конец с ужасом, чем ужас без конца. Истребитель будет с Францией или без неё", - заявил изданию один из источников.

Другой источник, осведомленный о ходе переговоров, заявил, что для Берлина "нормально" рассматривать варианты, учитывая неопределенность вокруг проекта после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц установили крайний срок для разрешения кризиса – конец года.

FCAS, добавил он, остается предпочтительным вариантом, но Парижу предстоит добиться от Dassault Aviation, французского промышленного лидера в этом проекте, соблюдения первоначального соглашения.

При этом, отмечает FT, крах проекта нанесет серьезный удар по амбициям Европы в то время, когда правительства стремятся укрепить свой военный потенциал для противодействия угрозе со стороны России.

В то же время, отмечает издание, найти новых партнёров будет непросто. Великобритания через BAE Systems уже сотрудничает с Италией и Японией в рамках программы Global Combat Air Program по созданию истребителя нового поколения. Компании, участвующие в программе GCAP, обязались создать усовершенствованный истребитель к 2035 году. На прошлой неделе руководители отрасли заявили, что ведут переговоры с несколькими другими странами.

Другим вариантом для Германии в случае выхода Франции из программы было бы сотрудничество со Швецией, которая могла бы внести свой вклад в FCAS через компанию Saab, производящую истребители Gripen.

Берлин также мог бы действовать самостоятельно, сотрудничая с Мадридом, своим партнёром по программе Eurofighter, а также с Великобританией и Италией.

Европейский истребитель 6-го поколения – что известно

Программа была запущена Берлином и Парижем в 2017 году, а позже к ней присоединился Мадрид. Программа была задумана как истребитель, который мог бы эффективно взаимодействовать с беспилотниками, оружием нового поколения и передовыми системами связи.

Однако французская Dassault, играющая ведущую роль в разработке истребителя, заявила, что хочет изменить систему управления проектом, в частности, отказаться от принципа "одна страна — один голос" и вместо равноправной трети получить 80%. Таким образом, Франция может сконцентрировать в своих руках не только разработку самого самолета, но и другие составляющие проекта, тогда как Германии и Испании хотят оставить второстепенные системы. Очевидно, Берлин не устраивает такая позиция.

