Также страны работают над созданием нового истребителя FCAS.

Франция и Германия подписали "прорывное" соглашение по разработке европейского танка нового поколения MGCS, который заменит Leopard 2 и Leclerc. Об этом пишет Reuters.

"Это больше чем веха, это исторический момент", - подчеркнул министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления вместе со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

В издании отмечают, что танк, который должен заменить устаревшие немецкие Leopard и французские Leclerc, является по величине вторым проектом оборонной промышленности между странами, наряду с их планами создать истребитель следующего поколения под названием FCAS.

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По словам Писториуса, соглашение, которое было подписано в пятницу, включает в себя договоренность о равном распределении промышленных объемов между двумя странами. Он добавил, что официально документ о начале первого этапа разработки будет подписан в Париже 26 апреля.

В свою очередь французский министр Лекорню отметил, что программа создания истребителей FCAS тоже достигла "значительного прогресса", однако не предоставил больше деталей о состоянии разработки самолета.

Что известно о проекте MGCS

По информации издания "Милитарный", MGCS (Main Ground Combat System) - это проект, который Германия и Франция запустили в 2017 году. Он направлен на то, чтобы заменить их текущие основные боевые танки Leopard 2 и Leclerc.

В ходе этой программы должна быть разработана универсальная платформа, на базе которой будут также созданы и другие машины. Среди которых протоконцепты артиллерийской установки и тяжелого бронетранспортера.

Как только проект начал существовать, то он испытывал кризис из-за многих существенных разногласий между правительствами двух стран относительно взглядов на распределение производства и видение новой машины. Известно, что сейчас танк создают франко-немецкий концерн KNDS (KMW и Nexter Systems) и немецкая компания Rheinmetall.

"Каждая сторона возглавляет разработку трети программы, каждая с гарантией того, что Nexter будет производить 50% разработанных систем, а две немецкие компании - остальные 50%. Ожидается, что первая разработанная в рамках проекта боевая машина сойдет с конвейера в 2035 году", - добавили в издании.

Производство оружия в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, франко-немецкий производитель военной техники KNDS по производству боеприпасов и запчастей для западной техники откроет подразделение в Украине. KNDS должен создать дочернюю компанию, которая будет максимально приближена к потребностям ВСУ.

"Мы, Франция и Германия, хотим помочь Украине сделать производство боеприпасов более самодостаточным", - отметил тогда министр обороны Германии Борис Писториус.

В то же время в The Washington Post рассказали, что сейчас Украина наращивает производство оружия. По информации издания, до полномасштабного вторжения в стране почти не производили вооружения, однако сейчас промышленность процветает.

"Заводы выпускают минометные снаряды, военную технику, ракеты и другие орудия, имеющие решающее значение для военных действий. Производство утроилось в 2023 году и, как ожидается, увеличится в шесть раз в этом году", - отметили в статье.

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