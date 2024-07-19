"Норникель" ведет переговоры о строительстве завода по производству никелевого материала из российских полуфабрикатов.

Российский металлургический гигант "Норникель" ведет переговоры с несколькими китайскими компаниями-производителями аккумуляторов о строительстве завода. Хочет наладить совместное производство никелевого материала из российских полуфабрикатов, пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Отмечается, что "Норникель" обратился к CNGR Advanced Material и Brunp Recycling, дочерней компании китайского аккумуляторного гиганта CATL. Металлургический гигант пытается перенести значительные объемы производства из России в Китай как крупного потребителя, пытаясь обойти западные санкции.

Если проект будет реализован, он станет третьей такой крупной инициативой "Норникеля" в этом году. Он ведет переговоры о переносе выплавки меди в Китай. Компания также планирует построить завод по переработке металлов платиновой группы в Бахрейне.

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По словам одного из источников, в качестве основного местоположения рассматривается провинция Хунань на юге Китая, где базируется много китайских компаний, занимающихся производством аккумуляторов. Однако окончательного решения еще не принято.

По словам другого источника агентства, завод будет производить сульфат никеля, форму никеля, используемого для изготовления аккумуляторов для электромобилей, из российского полуфабриката – никелевого файнштейна.

"Норникель" готов поставлять на будущий завод 50 000 метрических тонн никеля в год, что составляет около четверти его текущего годового производства. В 2023 году компания произвела 209 000 тонн никеля, что составляет 6% мирового производства.

Норникель и CNGR отказались от комментариев. Brunp не ответил на запрос Reuters о комментариях. Менеджер по международным связям CATL Фред Чжан заявил, что между "Норникелем" и CATL или с любой из других дочерних компаний не ведется "никаких переговоров по никелевому заводу".

В марте "Норникель" заявил, что будет искать пути интеграции своего никеля в мировой сектор аккумуляторов, поскольку он перераспределяет продажи, чтобы смягчить влияние санкций на бизнес. На тот момент компания не разглашала дальнейших деталей.

Влияние санкций на российский бизнес

Ранее УНАН писал, что "Норникель", у которого возникли проблемы с импортом оборудования из-за санкций, закроет свой арктический медный завод. В то же время компания планирует построить завод в Китае.

К тому же "Норникель", который открыл офис в Дубае, стал крупнейшей металлургической и горнодобывающей компанией агрессора, которая открыла представительство в Объединенных Арабских Эмиратах после вторжения в Украину.

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