Отмечается, что укранцам не стоит ожидат резких изменений.

Ситуация на валютном рынке Украины до 15 июня останется спокойной. Курсы валют по-прежнему будут изменчивым, но не будут нести угрозы.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН напомнил, что в стране продолжает действовать режим "управляемой гибкости", что позволяет Национальному банку Украины контролировать ситуацию. Он считает, что все потенциальные угрозы нивелированы.

Согласно прогнозу банкира, курс доллара до 15 июня, скорее всего, будет находиться в пределах 41,6 - 41,9 гривни на межбанке и 41,6 - 41,8 гривни на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине будут стоить на следующей неделе 4160 – 4180 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41600 – 41800 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира на июнь 2025 года

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее дал прогноз курса доллара на июнь.

По его мнению, начальная планка на 2025 год - 42,02 гривни за доллар - может снова стать реальностью уже в ближайшее время. При этом он указал, что курс доллара в Украине, скорее всего, будет колебаться в пределах 41,6 - 42 гривни.

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