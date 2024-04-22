Владимир Потанин заявил, что китайский завод "Норникеля" должен быть построен к середине 2027 года.

Российский гигант "Норникель", у которого возникли проблемы с импортом оборудования из-за санкций, закроет свой арктический медный завод. В то же время компания планирует построить завод в Китае, чтобы получить прямой доступ к крупнейшему в мире рынку металлов.

Издание Reuters пишет, что этот проект - серьезный шаг для "Норникеля", который одновременно адаптируется к санкциям против России и покупательским предпочтениям в своей основной стране сбыта - Азии. До сих пор "Норникель" продавал в основном медь, которую используют в энергетике и строительстве.

Российский олигарх и генеральный директор компании Владимир Потанин сообщил, что "Норникель" создаст в Китае совместное предприятие для строительства завода, который должен быть построен к середине 2027 года, и будет поставлять в Китай около 2 млн тонн медного концентрата в год.

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В 2023 году импорт меди в Китай сократился на 6,3% на фоне роста внутреннего производства, в то время как импорт медной руды и концентрата достиг рекордного уровня.

Китай стал одним из основных направлений для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары, после того как США ввели санкции против России после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. На Азию приходится 54 % выручки "Норникеля" в 2023 году. При этом Потанин признал, что зависимость от Китая будет и дальше усиливаться по мере усиления санкционного давления.

Пол его словам, "Норникель" ищет новых партнеров, которые помогут ему войти в бизнес по производству аккумуляторов, используя российские литиевые месторождения и сотрудничая для этого с государственной атомной корпорацией "Росатом".

Потанин также сообщил, что совместный проект с немецким химическим концерном BASF был приостановлен. В этом месяце BASF заявил, что начал увольнять работников на предприятии, ссылаясь на проблемы с получением разрешений от властей Финляндии.

Эффект от санкций

"Норникель", крупнейший в мире производитель палладия и никеля высокой чистоты, в октябре запустил многомиллиардный проект, направленный на сокращение выбросов диоксида серы на 45 % в Норильске, самом загрязненном городе России, за счет комплексной программы улавливания.

"Норникель", не попавший под прямые западные санкции, несколько раз менял сроки, стоимость и конфигурацию программы, подчеркивая проблемы, связанные с отказом иностранных поставщиков от поставок в Россию.

По словам Потанина, "Норникель" генерирует выручку на уровне 80% от досанкционного уровня несмотря на то, что не является объектом прямого воздействия.

Санкции против российских металлов – последние новости

В этом месяце Вашингтон и Лондон запретили биржам по торговле металлами принимать новый алюминий, медь и никель российского производства, а также запретили импорт этих металлов в США и Великобританию, чтобы попытаться подорвать доходы от российского экспорта.

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