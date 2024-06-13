Китайская компания не может найти ни купленную медь, ни завод, который должен был ее поставить.

Гигантский государственный китайский сырьевой трейдер понес серьезные убытки из-за России. Пропала партия российской меди стоимостью почти 20 миллионов долларов, что вновь вызвало опасения по поводу мошенничества.

Издание Bloomberg пишет, что компания Wuchan Zhongda Group Co., объем продаж которой в 2023 году составит 80 миллиардов долларов, купила у российского завода 2000 тонн рафинированной меди, которую должны были доставить в конце мая. Отмечается, что груз так и не прибыл в порт Нинбо.

Вместо этого металл был указан как гораздо более дешевый гранит и, скорее всего, попал в Турцию, согласно записям судоходной линии, которая обслуживала партию. Сотрудники китайской компании посетили Россию, чтобы разобраться в случившемся, хотя им не удалось установить, где находится завод. При этом указано, что груз якобы должны были отправить из Санкт-Петербурга.

Видео дня

Наличная медь на Лондонской бирже металлов в последний раз торговалась по цене 9 821 доллар за тонну, так что по сегодняшним ценам партия стоила бы около 20 миллионов долларов.

В прошлом году общий объем импорта рафинированной меди в Китай составлял в среднем более 300 000 тонн в месяц для использования в различных отраслях промышленности, включая строительство, передачу электроэнергии и чистую энергетику.

Хотя этот эпизод вряд ли будет иметь глобальные последствия, он стал последним ударом по международной торговле металлами и ее репутации. Этот сектор неоднократно оказывался замешанным в мошенничестве, включая истории о поддельных складских расписках и контейнерах, наполненных крашеными камнями. В прошлом году торговая компания Trafigura Group попалась на схеме пропажи металлов, которая обошлась ей более чем в полмиллиарда долларов.

Санкции против металлов из РФ – последние новости

Вашингтон и Лондон запретили биржам по торговле металлами принимать новый алюминий, медь и никель российского производства, а также запретили импорт этих металлов в США и Великобританию.

22 апреля стало известно, что российский гигант "Норникель" закроет свой арктический медный завод. В то же время компания планирует построить завод в Китае, чтобы получить прямой доступ к крупнейшему в мире рынку металлов.

Вас также могут заинтересовать новости: