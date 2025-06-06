Боденское озеро – самое большое озеро в Альпах, на границе Германии, Швейцарии и Австрии. УНИАН.Туризм на личном опыте расскажет, как лучше подступиться к этому необъятному природному чуду из очаровательного немецкого города Констанц.

Альпийские озера всегда привлекают туристов, а особенно приятно, когда отдых на их берегах можно совместить с исследованием красивого исторического города. Именно такую комбинацию предлагает немецкий город Констанц, расположенный на берегу знаменитого озера-рекордсмена.

Немного фактов о Боденском озере

На самом деле Боденское озеро, которое считается самым большим по площади и одним из самых глубоких в Альпах, – это три отдельных водоема, соединенных между собой: Верхнее озеро (Obersee), Нижнее озеро (Untersee) и Рейн (Seerhein).

При этом, ища информацию об озере, можно запутаться, поскольку оно имеет несколько названий, в зависимости от языка. Так, на немецком его название звучит как Bodensee, что соответствует и русскому переводу. Однако на английском озеро уже называется Lake Constance, а на французском – Lac de Constance, в честь крупнейшего города на его берегах. Также в нашем переводе можно встретить такие названия, как Констанцкое озеро или Швабское озеро.

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Боденское озеро расположено в древней ледниковой долине на высоте 395 метров и имеет площадь 536 километров, с длиной 63 километра и максимальной глубиной 251 метр.

Вокруг озера раскинулись несколько природных заповедников с богатой флорой и фауной, а в самом нем живет немало ценных видов рыб, в том числе лосось и форель. Поэтому, разумеется, в местных ресторанах подают очень много вкусных блюд из рыбы.

Вокруг озера проложена неплохая сеть железнодорожных и автомобильных путей, поэтому добраться до озера будет довольно легко.

На побережье Боденского озера построено несколько курортов, а пассажирские перевозки по нему осуществляют ряд пароходств (немецкие, австрийские и швейцарские) – все вместе они известны как "Белый флот Боденского озера".

Время от времени между Австрией, Германией и Швейцарией возникают споры относительно того, кому же принадлежит территория озера. Поскольку оно расположено на границе трех стран, до сих пор нет четкого юридического обоснования, где именно проходят границы. Тем не менее, территории глубиной менее 25 м считаются находящимися под юрисдикцией ближайшей страны. Впрочем, Швейцария придерживается мнения, что граница проходит посередине озера, Австрия считает, что спорная территория принадлежит всем государствам на его берегах, а Германия не имеет однозначного мнения. Правовые вопросы, касающиеся морских перевозок и рыболовства, регулируются отдельными договорами.

Как подступиться к Боденскому озеру

Хотя доехать до берегов Боденского озера довольно легко, ошибочно считать, что подойти к нему вплотную будет легко с любой точки.

Есть несколько крупных городов на берегах Боденского озера: Констанц, Фридрихсхафен и Линдау в Германии, Роршах и Романсгорн в Швейцарии, а также Брегенц в Австрии.

Собственно, именно в пределах этих городов у туристов больше всего шансов свободно подступиться к озеру, потому что в меньших очень часто прямо в берег упираются частные дома или отели, которые перекрывают высоким забором не только проход к воде, но и виды.

Например, когда мы решили посетить Констанц, нам захотелось продлить путешествие до острова Майнау, который неофициально называют "Островом цветов" – из-за того, что там расположен огромный ботанический сад и несколько парков. Впрочем, здесь сразу должны заметить, что если хотите поехать на остров, стоит закладывать дополнительный день-два, ведь за несколько часов его точно не обойти (там даже билеты на вход в ботсад на два дня продают).

Мы же решили пройти пешком от Майнау до Констанца вдоль берега – все же, это каких-то несчастных 5-6 километров – чтобы полюбоваться пейзажами. Но не тут-то было: оказалось, что хоть там и проложена хорошая грунтовая дорожка, по большей части на маршруте нет выхода к воде, поскольку частично береговая линия перекрыта частной застройкой, частично – лесами, а частично – частными школами серфинга, яхтклубами и другими закрытыми учреждениями.

Что мы поняли из этой не очень удачной прогулки, так это то, что лучше было бы проехать это расстояние автобусом или велосипедом, но зато больше времени провести в самих Майнау или Констанце.

Что посмотреть в Констанце

Сам по себе Констанц – самый большой город на берегах Боденского озера – это настоящая скрытая жемчужина Германии, которой точно есть что показать туристам.

Первые признаки проживания людей на территории современного Констанца датируются еще Каменным веком, а во 2 веке до нашей эры в городе поселились кельты. Уже во 2 веке нашей эры в городе появились первые каменные поселения, а в следующем веке его окружили каменными стенами.

Современное название города связывают с именем римского императора Констанция I, правившего лишь в течение одного года в начале 4 века.

Впрочем первое письменное упоминание о Констанце, которое не поддается никаким сомнениям, датируется 525 годом.

На протяжении всего своего существования город имел тесную связь с церковью (и современные горожане порой довольно жестко подшучивают над этим фактом) – в 15 веке здесь в течение четырех лет заседал Констанцкий собор, который должен был преодолеть раскол в католической церкви, и именно в этот период здесь сожгли чешского римо-католического священника и мыслителя Яна Гуса, который считается одним из первых реформаторов католической церкви. Сейчас о нем в городе напоминает именной музей Jan Hus Museum, также известный как Hus-Haus.

Наиболее известным религиозным сооружением в городе является Констанцкий кафедральный собор (Konstanzer Münster) – именно там проходил упомянутый выше собор и именно там Яна Гуса удерживали в темнице и впоследствии признали еретиком.

Также его называют Собором Девы Марии – ведь первые упоминания о церкви в ее честь на этом месте датируются еще началом 7 века. Однако современное здание собора впервые начали строить тут в 11 веке – за это время он видел огромное количество исторических событий и пережил почти 100 епископов.

В середине 19 века в соборе провели масштабную реконструкции – в частности, тогда над ним появилась башня в неоготическом стиле.

Также в Констанце внимания заслуживает здание Совета (Konzilgebäude Konstanz), возведенное в конце 14 века сначала как купеческий дом для приема венецианских торговцев – оно служило пунктом перевалки торговых товаров в Констанцкой гавани почти 500 лет. Во время Констанцкого собора с 1414 по 1418 год в этом здании состоялся конклав по избранию Папы Мартина V. Сейчас оно считается самым большим сохранившимся средневековым светским зданием на юге Германии и с 1912 года используется как ресторан, банкетный зал и конференц-центр.

В целом, гуляя по улицам Констанца, вы будете наталкиваться на большое количество интересных зданий, многие из которых являются не только красивыми, но и имеют интересную историю. Впрочем, эти исследования мы оставим вам, чтобы не превращаться в Википедию.

Также Констанц известен огромным количеством странных скульптур в историческом центре – чего только стоит фонтан "Кайзербрюннен" (Kaiserbrunnen) на главной Рыночной площади города. Оригинальный фонтан здесь появился еще в конце 19 века, но в 1990-х годах его решили "осовременить" карикатурными фигурками – так здесь появились "морские зайцы" и трехголовый павлин с тремя папскими коронами.

Ну а главным символом Констанца является памятник "Империя" (Imperia) на побережье Вокзальной бухты Боденского озера, созданный в 1993 году в виде 9-метровой полуобнаженной женщины-куртизанки, держащей на руках Папу Мартина V и императора Сигизмунда. Образ был взят из новеллы Оноре де Бальзака "Прекрасная империя", а создал его скульптор Петер Ленк как пародию на вселенский Констанцский собор: фигурки в руках женщины символизируют королевскую и церковную власть.

Постамент, на котором стоит статуя, вращается, поэтому чтобы "поймать" лучший кадр, придется подождать.

Ну а сама набережная Констанца пользуется большой популярностью среди горожан и гостей города – люди собираются посидеть у озера на скамейках, перекусить или выпить чего-либо, прогуляться или пробежаться, а некоторые даже плавают в озере, хотя течение там довольно мощное.

В целом центр Констанца легко можно обойти за полдня, но в этом волшебном и очень интересном городе на берегу необъятного озера вполне можно задержаться и на несколько дней.

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Поездку в Констанц можно совместить с посещением древнего Фрайбурга – одного из самых комфортных городов Германии, откуда также легко добраться до знаменитого Шварцвальда, то есть Черного леса. Расстояние между городами составляет всего около 140 километров, которые можно преодолеть как на личном авто, так и автобусом или поездом. Подробнее читайте в нашем отдельном материале.

Марина Григоренко

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