"Норникель" стал крупнейшей металлургической компанией агрессора, которая открыла представительство в Эмиратах с начала войны.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, в ОАЭ наблюдается наплыв российских компаний, торговцев товарами и экспатов, которые ищут убежища от санкций.

Как сообщает Bloomberg, одной из таких компаний сталроссийский "Норникель", который открыл офис в Дубае. Таким образом "Норникель" стал крупнейшей металлургической и горнодобывающей компанией агрессора, которая открыла представительство в Объединенных Арабских Эмиратах после вторжения в Украину.

"Норникель" зарегистрирован под названием Greenwich Holdings Limited в Дубае. "Новый холдинг, который пока имеет небольшую команду и юриста в качестве директора, может со временем расшириться, поскольку компания рассматривает некоторые торговые и административные функции из Дубая", - говорится в сообщении.

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Как говорится в материале, другие российские товарные фирмы также ввели присутствие в ОАЭ, пытаясь сгладить свою зарубежную деятельность.

"Норникель"

Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

Война в Украине и российские олигархи

По состоянию на 6 февраля 2023 года под санкциями СНБО оказались 200 российских компаний. Речь идет о компаниях российской государственной корпорации "Росатом", которые причастны к "отчуждению" Запорожской атомной электростанции в пользу страны-агрессора.

14 июня 2023 года стало известно о том, что часть российских компаний вывели из-под санкций. Сообщалось, что международный интернет-регистратор RIPE NCC удалит примечание "санкции" из своей базы данных и начнет принимать новые заявки на членство.

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