Курс гривни к евро установлен на уровне 47,27 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в также усилила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,27 грн за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,39/41,42 грн/долл., а евро - 47,26/47,28 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках Украины 6 июня подешевел на 5 копеек и в среднем составляет 41,75 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.

Средний курс евро снизился на 5 копеек и составляет 47,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,10 гривни за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 6 июня снизился на 8 копеек и составляет 41,67 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составляет 47,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,07 гривни, а евро - по курсу 46,80 гривни за единицу иностранной валюты.

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