Цена на медь опустилась ниже важного порога: сколько стоит металл теперь

Отмечается, что цены на сырьевые товары резко упали.

Медь стремительно падает. Инвесторы сосредоточились на росте запасов и снижении интереса со стороны китайских покупателей.

Издание Bloomberg пишет, что снижение цен последовало за падением на 3,2% в ходе предыдущей сессии, когда появились новые признаки ослабления спроса на китайском спотовом рынке, в то время как запасы на складах Лондонской биржи металлов в Азии резко выросли.

Рост запасов свидетельствует о том, что трейдеры перенаправили поставки, предназначенные для США, на склады Лондонской биржи в других странах после падения премий в Штататх, сказал аналитик пекинской компании Guoyuan Futures Co Фань Жуй.

Видео дня

Тем не менее, есть признаки устойчивого спроса со стороны китайских энергосетей. Государственная электросетевая корпорация Китая, крупнейший покупатель меди в стране, объявила о 35%-ом увеличении инвестиций в основные средства до 4,4 млрд долларов в январе в сверхвысоковольтные сети и гидроаккумулирующие электростанции.

Это соответствует 40%-ому росту бюджета расходов на следующие пять лет, что может стимулировать спрос на медь.

По состоянию на 5:18 по киевскому времени цена на медь упала до 12 953,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоил 12,95 доллара.

При этом агентство Reuters пишет, что цены на сырьевые товары - от серебра и золота до нефти и меди - резко упали, поскольку глобальная напряженность ослабла после телефонного разговора лидеров Китая и США, которые также должны провести переговоры с Ираном на этой неделе.

Так, спотовое золото отступило от почти недельного максимума в начале сессии, упав на 2%, а спотовое серебро резко обвалилась сразу на 15%.

Кроме того, цены на железную руду также упали на 2%, что обусловлено высокими запасами.

Цены на металлы - последние новости

30 января цены на золото, серебро и медь резко упали после достижения рекордных максимумов на неделе. Инвесторы разнервничались из-за угасания надежд на агрессивное снижение процентных ставок в США и стабилизации курса доллара.

Рост курса американской валюты делает металлы, цены на которые установлены в долларах, более дорогими для держателей других валют, что может повлиять на спрос.

Вас также могут заинтересовать новости: