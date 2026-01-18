ЕС может ввести пошлины на 93 млрд евро против США в ответ на угрозы Трампа, - FT

Страны ЕС стремятся найти компромисс, чтобы избежать кризиса в трансатлантических отношениях.

Страны Европейского Союза рассматривают возможность введения пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний на рынок в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес стран, которые выступают против захвата Гренландии. Об этом сообщает Financial Times.

Страны ЕС хотят дать отпор Трампу, но избежать раскола в НАТО

Чиновники, участвующие в подготовке к Всемирному экономическому форуму в Давосе, который пройдет на этой неделе, рассказали журналистам, что эти меры разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния во время предстоящей встречи с Трампом. Они стремятся найти компромисс, который позволил бы избежать глубокого раскола в НАТО.

По словам чиновников, список европейских пошлин в отношении США был подготовлен в прошлом году, но его решили придержать до 6 февраля, чтобы избежать торговой войны. Они заявили, что 18 января 27 послов ЕС обсудили его возобновление, а также так называемый "инструмент противодействия принуждению", который может ограничить доступ американских компаний к внутреннему рынку Евросоюза.

"Если это продолжится, у нас есть четкие инструменты возмездия Трампу, который использует чистые мафиозные методы. В то же время мы хотим публично призвать к спокойствию и дать ему возможность спуститься с лестницы. Послание заключается в... кнуте и прянике", - поделился с журналистами европейский дипломат.

Собеседники издания отметили, что Франция уже призвала ЕС нанести ответный удар по США с помощью "инструмента противодействия принуждению". Этот инструмент включает в себя ограничения на инвестиции и может ограничить экспорт услуг, таких как те, которые предоставляют американские технологические гиганты в ЕС.

Помощник французского министра финансов рассказал журналистам, что Париж и Берлин координируют совместный ответ на действия США. По его словам, министры финансов Франции и Германии должны встретиться в Берлине 19 января, а затем отправиться в Брюссель на встречу со своими европейскими коллегами.

"Этот вопрос также необходимо будет обсудить со всеми партнерами по G7 под председательством Франции", - добавил он.

Источники отметили в разговоре с журналистами, что некоторые страны ЕС решительно настроены применить "инструмент противодействия принуждению" против США. Тем не менее, есть и европейские столицы, которые призывают к диалогу с Трампом, прежде чем выдвигать прямые угрозы ответных мер.

В качестве шага к ответным мерам крупнейшие партии в Европейском парламенте заявили в минувшие выходные, что отложат запланированное голосование по мерам, которые привели бы к снижению тарифов ЕС на американские товары в рамках торгового соглашения, заключенного в прошлом году, добавил один из собеседников издания.

В издании отметили, что на швейцарском форуме, который пройдет 21 января, Трамп планирует провести частные переговоры с европейскими лидерами, в том числе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также принять участие в более широкой дискуссии между западными странами, поддерживающими Украину.

Ситуация вокруг Гренландии сместила фокус с Украины

Два европейских чиновника в разговоре с журналистами заявили, что 19 января советники по национальной безопасности западных стран встретятся в Давосе. По их словам, изначально переговоры должны были быть посвящены Украине и продолжающимся мирным переговорам по прекращению войны, но были пересмотрены, чтобы дать время для обсуждения кризиса вокруг Гренландии.

Еще один европейский чиновник рассказал журналистам, что страны ЕС планируют подождать до 1 февраля, чтобы понять, заинтересован ли Трамп в выходе из ситуации. По его словам, многое будет зависеть от результатов переговоров в Давосе.

Реакция стран НАТО на пошлины Трампа в отношении Европы

Ранее Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания в своем совместном заявлении выразили мнение, что угрозы введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа "подрывают трансатлантические отношения". Они подчеркнули, что будут действовать единодушно и скоординированно в своем ответе.

Также 8 стран-членов НАТО заявили о солидарности с Данией и народом Гренландии. Они подчеркнули, что готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности.

