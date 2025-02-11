Пивная промышшленность зависима от цен на алюминий.

Объявленные президентом Дональдом Трампом 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США, ударят также по производству пива. Данное решение повлияет на стоимость производства, особенно для предприятий, которые используют алюминий для изготовления упаковки.

Издание Newsweek пишет, что алюминий - ключевой компонент для производства пивных банок. Пошлины в 25% могут серьезно увеличить расходы, создавая проблемы для пивоваров.

Хотя многие пивоваренные компании уже приспособились к предыдущим пошлинам, это повышение стоимости стали и алюминия происходит в особенно сложный момент, поскольку отрасль все еще восстанавливается после пандемии.

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По мере роста цен на алюминий производители пива могут столкнуться с увеличением производственных затрат, которые могут привести к повышению цен на пиво.

Пошлины могут оказать непрямое влияние на продажи пива, особенно если потребители сочтут более высокие цены менее привлекательными. По оценкам Beer Institute, после введения пошлин в 2018 году стоимость алюминия резко возросла, и отрасль понесла дополнительные расходы на сумму более 1,4 миллиарда долларов. Это может привести к снижению потребления, поскольку повышение цен может оттолкнуть покупателей или сместить спрос в сторону более доступных брендов или альтернативных вариантов напитков.

Пошлины Трампа на алюминий - главные новости

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия. Данное решение должно защитить политически важные отраслей американской промышленности.

Противники говорят, что широкомасштабные пошлины нарушают правила мировой торговли и оскорбляют союзников США. Экономисты предупреждают, что пошлины Трампа рискуют повысить стоимость всего - от продуктов питания до бензина, что может подстегнуть инфляцию. Однако в администрации утверждают, что пошлины являются частью более широкой экономической стратегии, которая поможет снизить общие расходы.

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