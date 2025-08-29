Приводит ли внедрение ИИ к массовым увольнениям: опыт украинского бизнеса

Большинство специалистов убеждены, что ИИ не сможет полностью заменить людей в закупках.

Все больше компаний используют искусственный интеллект в своей работе практически во всех сферах. Но при этом до полноценной замены персонала еще далеко, говорится в статье УНИАН.

Так, например, компания "Vodafone Украина" активно применяет возможности искусственного интеллекта в своей работе, однако к сокращению работников это не приводит.

"Мы не проводим сокращений персонала из-за использования ИИ. Ведь рассматриваем искусственный интеллект не как замену людям, а как инструмент для их поддержки. ИИ берет на себя рутинные задачи, ускоряет процессы и уменьшает нагрузку на операционные функции. А освободившееся время работники могут использовать для более сложных задач, где нужна человеческая креативность и экспертиза", - рассказал УНИАН директор департамента развития диджитал продуктов Сергей Бориславский.

Видео дня

В сфере закупок также используются возможности ИИ, однако это касается преимущественно рутинных процессов. По словам CEO IPSM Марины Треповой, результаты опросов достаточно оптимистичны для наемных работников: 80% опрошенных специалистов считают, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить людей в закупках.

"Профессия закупщиков меняется: благодаря ИИ в ней будет меньше рутины. Наша работа становится более аналитической и стратегической. Ну, и, конечно, коммуникативные навыки и компетенции никто не отменял: soft skills становятся все важнее, особенно - искусство переговоров", - говорит Трепова.

Эксперты сходятся во мнении, что искусственный интеллект может способствовать трансформации рабочих процессов, но не вытеснению людей.

"Говорить о полной замене (людей, - УНИАН) еще рано. Но уже сейчас очевидно, что многие профессии потребуют навыков эффективной работы с ИИ. Так же, как когда-то нужно было освоить Excel или Word, сегодня стоит учиться пользоваться ИИ-инструментами", - говорит заместитель директора Конструкторского бюро информационных систем КПИ им. Игоря Сикорского, ИТ-консультант Андрей Губский.

Он приводит примеры профессий, которых это касается в первую очередь: контент-менеджеры, разработчики, операторы первой линии служб поддержки, HR-специалисты, аналитики и копирайтеры.

Директор Smart Corporate Service LTD Елена Нусинова отметила, что искусственный интеллект является полезным помощником, однако без человеческого опыта и знания нюансов компании его использование становится бесполезным.

Искусственный интеллект - другие новости

Согласно новому исследованию, искусственный интеллект усложняет поиск работы для сотрудников начального уровня в таких областях, как разработка ПО и обслуживание клиентов.

В исследовании Стэнфордского университета утверждается, что за последние три года занятость снизилась на 13% для людей, которые только начинают работать в отраслях, наиболее подверженных влиянию ИИ, таких как бухгалтеры, разработчики и административные помощники.

Модель Nano Banana от Google позволяет буквально в два клика отредактировать изображение почти до неузнаваемости с желаемым результатом. Среди тех вещей, которые умеет новая ИИ модель - возможность воспроизвести фото пользователя в заданной одежде, на фоне выбранного ландшафта и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: