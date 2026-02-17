'Мы умираем': эксперт о том, сколько экзотических мигрантов ожидать в Украине после войны

Наибольший кадровый голод испытывают рабочие отрасли, а также сферы образования и медицины.

На фоне катастрофической нехватки рабочей силы в Украине все чаще звучат разговоры о необходимости привлечения трудовых мигрантов из других стран. И наиболее вероятный вариант сейчас - работники из бедных государств, таких как Индия, Афганистан, Эфиопия.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Украину начали приезжать трудовые мигранты из Бангладеш - мусульманской страны, расположенной в Южной Азии. По словам экспертов, в Закарпатье функционирует деревообрабатывающее предприятие, где было 150 работников из страны Бангладеш.

Впрочем, пока продолжаются боевые действия в Украине, говорить о масштабной трудовой миграции, даже из беднейших стран, преждевременно.

Видео дня

Глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник в беседе с УНИАН рассказал, представители каких стран уже работают в Украине, а также подробно очертил масштабы кадрового кризиса, отметив, что по разным оценкам в ближайшие 10 лет Украине может не хватать от 4 до почти 9 миллионов рабочих рук.

Какова сейчас реальная потребность Украины в трудовых мигрантах? Речь идет пока о сотнях тысяч или уже о миллионах людей?

У нас есть оценка Министерства экономики Украины, которая была обнародована еще в декабре 2023 года, о том, что Украине в ближайшие 10 лет будет не хватать где-то 4,2-4,6 миллиона рабочих рук. Это связано с миграцией, оттоком людей в связи с военными действиями, а также с демографической ситуацией и общим сокращением численности населения в Украине.

Осенью 2025 года представитель Международной организации труда (МОТ) заявила о том, что Украине потребуется в общей сложности 8,6-8,7 миллиона рабочих рук.

Где именно мы можем найти недостающие рабочие руки?

С одной стороны, можно искать внутренние резервы. Например, создавать условия для людей, имеющих статус инвалидности, чтобы они выходили и работали. У нас было более трех миллионов таких людей. Далее мы можем искать возможности по преодолению эйджизма и привлечению на работу людей более пожилого возраста или молодежи до 18 лет.

Но все эти попытки привлечь людей на рынок труда все же ограничиваются именно нашим демографическим ресурсом и общей демографической ситуацией в стране. Мы физически вымираем: у нас рождается людей каждый год меньше почти на 300 тысяч по сравнению с теми, кто умирает. Поэтому нам нужно искать возможности по привлечению рабочих рук из-за рубежа, по привлечению талантливых людей.

С одной стороны, вроде бы, все очень просто. Мы видим, что каждый год у нас количество умерших превышает новорожденных где-то на 300 тысяч человек - соответственно, нужно привлекать около 300 тысяч человек в Украину.

Но готовы ли наше общество, экономика и наша инфраструктура к привлечению такого количества иностранцев? Ведь если приедет 300 тысяч человек, то где они будут жить? Каким образом мы обеспечим им условия для трудоустройства, чтобы они могли без всяких препятствий начать работать?

Например, мы привлекаем жителей Бангладеш. Они приезжают. Понятно, что они не знают ни украинского, ни русского языка. Каким образом с ними общаться? Каким образом и где мы найдем достаточное количество людей, которые смогут с ними общаться? Пусть даже они все знают английский язык. Есть ли у нас достаточное количество специалистов, которые смогут хотя бы провести инструктаж по технике безопасности непосредственно на месте работы?

Все это фактически дает основания понять, что то, что мы хотим чисто математически привлечь в Украину, не будет соответствовать реальной ситуации. Для того, чтобы подтвердить тезисы, которые я сейчас озвучил, мы можем посмотреть на количество разрешений, которые выдавала Государственная служба занятости еще до войны по трудоустройству. Ведь без разрешения на трудоустройство человек не может получить рабочую визу и не может приехать к нам. До войны, в 2021 году, было выдано или продлено 24 тысячи разрешений на трудоустройство в Украину.

Понятно, что во время войны количество выданных разрешений существенно сократилось. За 2024 год было выдано около 6 тысяч разрешений. В 2025 году я еще не видел цифр, но моя оценка будет только где-то около 8-9 тысяч разрешений на всю страну.

И теперь давайте посмотрим. Мы говорим, что для того, чтобы количество населения Украины оставалось на одном уровне, нам нужно привлекать хотя бы 300 тысяч, а может даже и 400 тысяч человек. Но на данный момент получается так, что мы не можем привлечь даже 10 тысяч иностранцев на работу в Украину.

Из каких стран было привлечено больше всего граждан?

Как ни странно, из Бангладеш и Пакистана было всего несколько сотен человек на всю страну, которые в 2024 году получили разрешение на трудоустройство.

Больше всего это были Турция, Узбекистан, Азербайджан.

Что касается Турции, речь идет об около 1 тысяче разрешений, Узбекистан - около 700, Индия - 500, Азербайджан - 400, Китай - 350, Бангладеш - 319, Пакистан - 205 и Непал - 146 разрешений.

Какие отрасли в Украине сегодня испытывают наибольший кадровый дефицит?

На самом деле почти все сферы украинской экономики страдают от нехватки рабочих рук. Но больше всего - это обычные синие воротнички. Не хватает сантехников, электриков, водителей, сварщиков, строителей. Но можно также посмотреть и на то, что не хватает учителей, врачей.

В 2024 году бизнес заявлял, что 75% отечественного бизнеса уже сталкивались с нехваткой рабочих рук. На мой взгляд, эта ситуация будет только усугубляться и ухудшаться.

Представителей каких стран Украине в первую очередь было бы интересно привлечь в качестве трудовых мигрантов?

Я думаю, что нам было бы наиболее интересно привлекать жителей Польши, Чехии, Германии, Англии, Франции. Потому что это люди, которые имеют высокую квалификацию, которые на самом деле имеют понимание современного мира.

И понятно, что нам, как стране, было бы интереснее привлекать именно жителей Европы.

Но поедут ли поляки, чехи или немцы работать в Украину?

Скорее всего, поедут, но это будут люди, которые будут работать либо на руководящих должностях, либо как руководители каких-то проектов, в том числе строительных. Это будут специалисты, которые, возможно, будут налаживать у нас какие-то новые производственные линии и так далее. То есть речь идет о высококвалифицированном персонале. Скорее всего, мы будем пытаться привлекать людей именно из европейских стран.

А вот если речь будет идти об обычных строителях, людях, которые смогут работать руками, то ситуация другая. Скажу откровенно, что не имеет значения, откуда приедет человек и начнет действительно работать на благо нашей страны.

Например, житель Турции, который приедет на строительную площадку, я уверен, принесет гораздо больше пользы, чем, например, господин Галущенко (задержанный экс-министр Герман Галущенко, которому объявили подозрение в рамках резонансного производства "Мидас" - УНИАН), в отношении которого сейчас идет судебный процесс. Этот человек очень хорошо говорил на украинском языке, носил вышиванку, был пламенным патриотом Украины и в то же время нанес ущерб, мягко говоря, несравненный.

Я хотел бы, чтобы украинцы, украинский бизнес, власть и граждане понимали, что без привлечения рабочих рук наше восстановление будет под огромным вопросом. Потому что деньги и технологии Запад нам даст, но без наличия конкретных рабочих рук, которые будут эти технологии и деньги перерабатывать в конкретные социальные объекты, инфраструктуру, производственные площадки - все наши планы на восстановление будут подобны рисункам на песке, которые будут легко сдуваться даже слабым ветерком.

Какие условия должна создать Украина, чтобы граждане Германии, Польши или Англии были готовы сюда приехать и работать в нашем государстве?

Если мы создадим условия, чтобы, в первую очередь, возвращались украинцы, которые находятся за границей, чтобы украинцы не уезжали со своей Родины, тогда к нам потянутся и иностранцы. А условия эти очень простые - нам нужно строить страну свободы. Свободы выбора, свободы слова, свободы передвижения и свободы ведения бизнеса.

Если все это в действительности будет, если наша страна не будет зарегулирована, как многие европейские страны, если у нас будет понятная и прогнозируемая налоговая политика, если у нас будет защита прав собственности, то к нам будет стоять очередь из амбициозных людей со всего мира, которые захотят здесь самореализоваться, начать свой собственный бизнес. Возможно, создать семью в Украине и со временем стать частью нашей украинской политической нации.

Вот об этом я очень мечтаю, я очень надеюсь, что с окончанием войны мы сможем выйти на такой трек развития и у нас все будет хорошо.

справка Василий Воскобойник Президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник – эксперт по вопросам трудоустройства, Президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству, руководитель проекта "Визия-2033. Сохранение и развитие трудовых ресурсов Украины в ближайшее десятилетие".

Вас также могут заинтересовать новости: