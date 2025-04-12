Из-за действий американского президента рушится "геополитическое влияние " США.

После того как Китай на этой неделе сократил количество американских фильмов, которые можно показывать в стране, в ответ на тарифы США, президент США Дональд Трамп отнёсся к этому с "насмешкой". Но его легкомысленное отношение к ударам по американскому "культурному" экспорту — который является не только источником дохода для Голливуда, но и инструментом мягкой силы США — говорит о близорукости торговой войны Трампа, говорится в материале редакционной коллегии The Washington Post.

Недавно инвесторы начали массово избавляться от доллара (его курс упал примерно на 8% с дня инаугурации Трампа) и американских казначейских облигаций (доходность 10-летних бумаг превысила 4,5%), они продемонстрировали, каким может быть мир, если США продолжат отступать от своей глобальной лидерской роли, которую они исполняли последние 80 лет, обеспечивая стабильность и процветание.

При этом сообщается, что Трамп, несмотря на 90-дневную паузу в введении новых тарифов для всех стран, кроме Китая, по-прежнему настаивает на том, что остальной мир "обкрадывает" США. Он изображает партнёров в Европе и Азии как паразитов, которые десятилетиями жили за счёт Америки.

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В качестве доказательства он приводит торговый дефицит США, который в прошлом году составил $918 миллиардов. В публикации говорится, что при этом президент США сильно преувеличивает дефицит с Китаем, утверждая, что он в три раза больше реального. Трамп также неоднократно заявлял, что Европа вообще ничего не покупает у США — хотя на самом деле Европейский союз приобрёл у Америки товаров и услуг на $649 миллиардов только в 2024 году.

Однако также говорится, что определённая "несправедливость в мировой торговле" все-таки существует: другим странам зачастую проще продавать товары в США, чем американским компаниям — за границей. "Но это не повод демонтировать систему мировой торговли, которая, по большому счёту, приносит США огромную выгоду. Если Америка откажется от терпимости к небольшим перекосам, она потеряет значительное влияние на эту систему", - говорится в материале.

Кроме того, уточняется, что за полвека с торговым дефицитом, экономика США увеличилась в четыре раза (с поправкой на инфляцию). Журналисты отмечают, что оценить в денежном эквиваленте, сколько США могут потерять, отказавшись от своего лидирующего положения, невозможно.

Советники Трампа утверждают, что доллар должен быть слабее — чтобы стимулировать экспорт и сократить торговый дефицит. Но роль доллара как мировой резервной валюты приносит дивиденды, многократно превышающие потенциальные издержки от его высокой стоимости. Почти 60% мировых валютных резервов хранятся в долларах; 64% мирового долга номинировано в долларах; 54% внешнеторговых контрактов оформляются в долларах.

Это означает, что другие страны фактически финансируют американский долг, что снижает стоимость заимствований и обслуживания долга для правительства США и для американских потребителей. Это также помогает поддерживать стабильные цены на импортные товары и уменьшает риск валютного кризиса в США.

Исторически, если экономическое влияние страны уменьшается, то слабеет и её военная мощь — из-за нехватки финансов на оборону.

Сейчас же Трамп подвергает все преимущества американского лидерства сомнению. Он демонтирует первенство США в мировой торговле и уходит от защиты союзников. Если он продолжит в том же духе, США рискуют потерять больше власти и влияния, чем можно вообразить. А мир станет менее безопасным.

Другие новости о торговой войне Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп выводит из-под действия пошлин смартфоны и компьютеры даже из КНР. От экстремальных тарифов освобождаются смартфоны, ноутбуки, жесткие диски, процессоры компьютеров и карты памяти. Эти популярные товары бытовой электроники, как правило, не производятся в США.

Кроме того, Трамп переложил вину за провал с пошлиными на своих помощников. Приближенный к Трампу консультант по вопросам торговли Питер Наварро, которого Илон Маск недавно обозвал "придурком", будет разжалован с должности, а вместе с ним и министр торговли США Говард Лютник.

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