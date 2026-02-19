'Доллар теряет позиции': эксперты объяснили, стоит ли украинцам бежать в обменники

По мнению некоторых специалистов, сегодня мир буквально "вытягивает ковер из-под ног" США.

Инвестор Питер Шифф, известный как "Dr. Doom", который предсказал финансовый кризис 2008 года, снова предупреждает о вероятной "финансовой катастрофе" в США. Эксперты объяснили УНИАН суть его прогнозов и возможные последствия такого кризиса для украинских кошельков.

"Мир сейчас буквально "вытягивает ковер из-под ног" США. Доллар терпит крах. Его заменит золото. Центральные банки скупают золото и избавляются от долларов. Мы снова движемся к экономическому кризису – такому, что на его фоне финансовый кризис 2008 года будет выглядеть как воскресная школа", – заявил ранее Шифф.

В то же время украинские эксперты и финансовые аналитики остаются умеренно оптимистичными и советуют не делать резких финансовых шагов. По их мнению, нет смысла массово скупать доллар или наоборот его продавать из-за "апокалиптических" прогнозов и кризисных явлений в США.

Исследователь-американист и директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик отметил, что американцы уже привыкли к подобным прогнозам и пока не ожидают реальной "финансовой катастрофы".

"Падение – резкое и необратимое – американской экономики прогнозируют давно. Но оснований говорить о том, что именно сейчас мы находимся перед катастрофой для экономики США, как будто нет", – говорит специалист.

По его словам, снижение стоимости доллара даже дает ситуативное преимущество для американских производителей, ведь удешевление доллара делает американский экспорт более привлекательным для иностранных покупателей.

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что финансовый кризис в США неизбежен, но произойдет позже и вряд ли уже в этом году.

"Дедолларизация означает, что спрос на доллар в мире будет падать. А это уже будет означать инфляцию в США. Что и может привести к финансовому кризису. Будет ли он в 2026 году или чуть позже – посмотрим. Но то, что предпосылки для кризиса есть – это факт", – говорит исследователь из НИСИ.

Финансовый аналитик и эксперт по фондовому рынку Андрей Шевчишин имеет схожую позицию. По его мнению, кризисные явления уже заметны, однако масштабного кризиса в ближайшее время он не прогнозирует.

"Если весь рынок говорит, что все рухнет, то кризиса не будет. Кризис всегда происходит неожиданно. А когда все его ждут и тыкают в него пальцами, то это приводит к антикризисным действиям ФРС, Минфина, всех участников рынка", – считает специалист.

Финансовый аналитик указывает на участие неквалифицированных инвесторов в рынке капитала США как один из сигналов будущих "кризисных явлений". В то же время, в отличие от Шиффа, украинский финансист не предвидит кризиса доллара.

"Когда все рушится, куда уходят инвесторы? В доллар. Там они ищут "тихую гавань", – считает Шевчишин.

Как бы то ни было, эксперт советует украинцам диверсифицировать свои активы.

"Надо диверсифицировать. Рассматривать в своих сбережениях и доллар, и гривню, и другие активы. На этот год девальвация гривни к доллару ожидается с 43 до 45-46 гривень за доллар на конец года", – говорит Шевчишин.

Он добавил, что сейчас инвесторы могут получить на долгосрочных украинских гривневых облигациях до 16,6% годовых, а на краткосрочных – 14,5%, причем без уплаты налогов. Эти показатели превышают как ожидаемую инфляцию, так и возможную девальвацию гривни по отношению к доллару.

Позиции доллара в мире – последние новости

Доллар США подешевел по отношению ко всем ключевым валютам. В нынешней ситуации выигрывают иена, евро и новозеландский доллар. Австралийский доллар также продемонстрировал рост на 0,8% по сравнению с долларом США.

Недавно директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой дал свежий прогноз по курсу валют в Украине. По его словам, в марте курс доллара будет колебаться в пределах 42,5-43,7 грн, а евро - 50,5-52 грн.

