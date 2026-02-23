Торговое соглашение ЕС и США под вопросом: Трамп все испортил

Решение президента США Дональда Трампа создает неопределенность для европейской экономики.

Европейский Союз готов отложить ратификацию торгового соглашения с США, ожидая объяснений от администрации Дональда Трампа относительно нового таможенного плана, пишет Bloomberg.

Основные политические группы в Европарламенте объявили, что приостановят законодательную работу по утверждению соглашения, после того как Верховный суд США отменил использование Трампом пошлин в рамках закона о чрезвычайных полномочиях. Европейские акции упали после этой новости: фондовый индекс европейских акций Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%.

Главный переговорщик от Европейской народной партии (ЕНП) по соглашению с США Желяна Зовко отметила, что "у нас нет другого выбора", кроме как отложить процесс одобрения, чтобы выяснить ситуацию. Кроме правоцентристской ЕНП, поддержку замораживания процесса выразили социалисты, демократы и либеральная группа Renew.

Видео дня

Председатель парламентского комитета по торговле Бернд Ланге созвал экстренное заседание для пересмотра торгового соглашения между ЕС и США, а европейские послы соберутся в тот же день для обсуждения отношений с Вашингтоном.

После решения суда Трамп объявил о введении глобальной пошлины в 10%, которую позже повысил до 15%, оставив много вопросов для американских торговых партнеров и усилив экономическую неопределенность в отношении политики США.

Соглашение, подписанное прошлым летом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, предусматривало 15% пошлину на большинство экспортных товаров ЕС в США, одновременно сняв пошлины на американские промышленные товары, идущие в Евросоюз. Однако США продолжают взимать 50% пошлину на импорт стали и алюминия из ЕС.

Блок согласился на это неравноправное соглашение в надежде избежать полномасштабной торговой войны с Вашингтоном и сохранить поддержку США в вопросах безопасности, в частности в отношении Украины. Парламент намеревался ратифицировать соглашение в марте.

Однако соглашение уже неоднократно сталкивалось с трудностями. После его подписания США расширили 50% пошлину на металлы до сотен других продуктов, что возмутило европейских законодателей. Угрозы Трампа в отношении Гренландии только усиливали эту напряженность, а после отказа от аннексии парламентарии ЕС ненадолго возобновили процесс ратификации с некоторыми изменениями относительно необходимости дальнейших переговоров в случае окончательного одобрения соглашения.

Пошлины Трампа - главные новости

20 февраля Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не может использовать чрезвычайные полномочия для введения пошлин. Такое решение показало редкую попытку суда ограничить власть президента США после того, как американский лидер более года проводил политику с помощью множества исполнительных указов и ссылаясь на редко используемые законы.

Всего через день после того, как Верховный суд отменил его ключевую тарифную политику, Трамп объявил, что планирует установить новую ставку глобального тарифа на уровне 15% вместо прежних 10%.

Вас также могут заинтересовать новости: