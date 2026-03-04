Гигантское месторождение возрастом 2,7 млрд лет: где добыли 40% всего золота мира

Сформированное миллиарды лет назад древними реками, это месторождение не только породило Йоханнесбург, но и заставило инженеров строить шахты глубиной более четырех километров

Гребень неподалеку от города Йоханнесбург скрывает одно из крупнейших геологических сокровищ Земли. Под ним находится бассейн Витватерсранд в Южной Африке, возраст которого составляет 2,7 миллиарда лет. Эта древняя формация произвела около 40% всего когда-либо добытого золота.

Геологи описывают ее как богатейшее месторождение золота, когда-либо обнаруженное, пишет The Daily Galaxy. Его влияние изменило экономику Южной Африки и мировые рынки золота.

Древние реки создали геологического гиганта

Бассейн Витватерсранд сформировался в архейском эоне, примерно между 4 и 2,5 миллиардами лет назад. В то время земная кора все еще находилась в процессе стабилизации, а кислород был редким явлением. Древние реки текли по зеленокаменным вулканическим поясам (очень старым вулканическим породам).

Эти реки размывали богатые минералами породы и переносили золото вниз по течению. Будучи плотным металлом, золото оседало в гравийных барах и речных руслах. Со временем осадочные породы погребли эти отложения под толстыми слоями камня. Тепло и давление превратили их в твердые конгломераты.

Геологи классифицируют этот тип месторождения как палеороссыпь, в отличие от золотоносных месторождений гидротермального типа в районе Рошия-Монтанэ – Бучум в нашей стране. Многие частицы золота до сих пор сохраняют округлую форму, характерную для речной транспортировки. Современные изотопные исследования подтверждают эту теорию речного происхождения.

Открытие 1886 года, которое построило Йоханнесбург

Богатые золотом обнажения пород были идентифицированы в 1886 году вдоль хребта Витватерсранд. Открытие спровоцировало один из самых продолжительных горнодобывающих бумов в истории. Палаточное поселение быстро превратилось в город Йоханнесбург.

Южная Африка стала ведущим мировым производителем золота. Промышленная эксплуатация потребовала дробления огромных объемов породы. Из тех же формаций извлекался и уран.

Добыча на экстремальных глубинах

По мере исчерпания поверхностных залежей разработки спускались все глубже. Некоторые шахтные стволы превышают четыре километра в глубину. На этих уровнях температура может превышать 50 градусов Цельсия. Инженеры установили системы охлаждения и усиленные опорные конструкции.

Несмотря на технические сложности, производство продолжалось более века. Даже сегодня бассейн обладает значительными резервами. Оценки предполагают, что оставшееся золото может оцениваться в сотни миллиардов долларов. Бассейн Витватерсранд остается одним из важнейших геологических открытий в истории человечества.

