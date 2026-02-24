Цены на медь внезапно подскочили: сколько стоит металл теперь

Рынки отреагировали на ситуацию вокруг пошлин Трампа и возвращению китайских рынков.

Цены на недрагоценные металлы выросли. Этому способствовало возобновление работы китайских рынков после празднования Лунного Нового года и оптимизм трейдеров в связи с возможным снижением пошлин США.

Издание Bloomberg пишет, что по состоянию на 6:01 по киевскому времени медь подорожала на 1,9% до 13 116 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоил 13,12 доллара.

Китай столкнется с менее суровыми санкциями, что будет стимулировать экспорт металлоемких товаров из страны, поскольку администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести 15%-ую пошлину после того, как Верховный суд признал предыдущие пошлины незаконными.

Видео дня

"Верховный суд США отменил наиболее экономически эффективный тарифный инструмент, но не новый тарифный режим в целом. Как ни странно, но сейчас в качестве главных победителей выступают страны Глобального Юга и Китай", - отмечают аналитики Allianz SE.

Цены на металлы - последние новости

13 февраля цены на алюминий начали снижаться. Причиной снижения цен стали планы президента Дональда Трампа сократить некоторые американские пошлины на сталь и алюминий.

17 февраля золото подешевело более чем на 2%. Новый год в Китае повлиял на ликвидность, а ослабление геополитической напряженности и укрепление доллара усилили давление.

19 февраля цены на медь пошли вниз, потому что заседание Федеральной резервной системы США ослабило перспективы дальнейшего снижения процентных ставок и оказали негативное влияние на прогнозы спроса.

Вас также могут заинтересовать новости: