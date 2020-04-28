Всемирный банк выделит Украине $135 миллионов на медицину и борьбу с коронавирусом

Из этой суммы 35 миллионов долларов будет направлено на противодействие распространению эпидемии COVID-19.

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере 135 миллионов долларов для медицины и борьбы с коронавирусом в Украине в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", сумма помощи по которому составляет 215 миллионов долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

"Дополнительные средства в размере 135 миллионов долларов США помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, а также провести обучение для тысяч украинских врачей для предоставления современных медицинских услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений. Пациенты смогут выбирать любую больницу, а расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета.

Кроме того, 35 миллионов долларов будут направлены на противодействие распространению эпидемии COVID-19.

Справка УНИАН. В 2015 году было подписано соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (институт Всемирного банка) по внедрению в Украине проекта "Улучшение здравоохранения на службе людей", в рамках которого наша страна должна получить до 215 миллионов долларов.