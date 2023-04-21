Страны-члены ЕС уже одобрили правила, которые будут введены в действие с середины 2024 года.

Европейский парламент большинством голосов поддержал первый свод правил Евросоюза по регулированию рынков криптоактивов.

Как сообщает Reuters, страны-члены ЕС уже одобрили правила, которые будут введены в действие с середины 2024 года.

Согласно новым правилам, фирмы, производящие и торгующие криптоактивами, должны иметь лицензию национального регулирующего органа. Это дает им разрешение для обслуживания клиентов в блоке из 27 стран-членов.

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"Я надеюсь, что наши правила могут стать образцом для других стран", — заявила глава финансовых служб ЕС Мейрид МакГиннес.

Европарламент также поддержал новые правила отслеживания передачи криптоактивов.

"Этот регламент дает конкурентное преимущество ЕС. Европейская индустрия криптоактивов имеет четкое регулирование, которого нет в таких странах, как США", — отметил евродепутат Стефан Бергер.

Ситуация с криптоактивами

10 июля 2019 года Министерство цифровой трансформации Украины заявило о том, что планирует за 2-3 года легализовать деятельность по майнингу криптовалют.

7 сентября 2021 года Сальвадор первым в мире признал биткоин законным платежным средством.

24 феврля 2023 года МВФ выступил против признания криптовалютных активов платежным средством и призвал страны не предоставлять криптовалютам статус законного платежного средства. Опасения Фонда заключались в том, что широкое внедрение криптоактивов может подорвать эффективность монетарной политики.

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