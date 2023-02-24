Опасения Фонда заключаются в том, что широкое внедрение криптоактивов может подорвать эффективность монетарной политики.

МВФ выступил против признания криптовалютных активов платежным средством и призвал не предоставлять криптовалютам статус законного платежного средства.

Как говорится заявлении на сайте МВФ, опасения Фонда заключаются в том, что широкое внедрение криптоактивов может подорвать эффективность монетарной политики.

Также в МВФ предполагают, что широкое внедрение криптовалют позволит обходить меры по управлению потоками капиталов и усилит фискальные риски.

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В Фонде считают, что регулирование криптовалют должно быть разумным, чтобы не угнетать инновации. В то же время Фонд допускает, что госсектор может использовать некоторые базовые технологии криптоактивов для своих целей.

МВФ дал следующие рекомендации по обращению с криптоактивами:

разработайте и обеспечьте соблюдение пруденциальных требований, а также требований к поведению и надзору ко всем участникам индустрии;

защищайте денежно-кредитный суверенитет и стабильность путем укрепления рамок монетарной политики, не предоставляйте цифровым активам статус официальной валюты или законного платежного средства;

проанализируйте и раскрывайте фискальные риски и примите однозначный налоговый режим для криптовалюты;

установите правовую определенность цифровых активов и устраните юридические риски;

создайте общую систему мониторинга между различными национальными агентствами и органами власти;

разработайте международные механизмы сотрудничества для усиления надзора и обеспечения соблюдения правил криптовалют;

следите за влиянием нового класса активов на стабильность международной валютной системы;

остерегайтесь чрезмерной волатильности потоков капитала и поддерживайте эффективность мер по управлению ими;

укрепляйте глобальное сотрудничество для развития цифровых инфраструктур и альтернативных решений для трансграничных платежей и финансирования.

Легализация криптовалюты

10 июля 2019 года Министерство цифровой трансформации Украины заявил о том, что планирует за 2-3 года легализовать деятельность по майнингу криптовалют.

6 июня 2021 года стало известно о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле намерен направить в Конгресс законопроект о легализации биткоина. Президент Сальвадора считает, что это поможет людям "за пределами формальной экономики" получить доступ к финансам.

9 июня 2021 года парламент Сальвадора проголосовал за признание биткоина платежным средством.

7 сентября 2021 года Сальвадор первым в мире признал биткоин законным платежным средством.

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