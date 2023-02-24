МВФ выступил против признания криптовалютных активов платежным средством и призвал не предоставлять криптовалютам статус законного платежного средства.
Как говорится заявлении на сайте МВФ, опасения Фонда заключаются в том, что широкое внедрение криптоактивов может подорвать эффективность монетарной политики.
Также в МВФ предполагают, что широкое внедрение криптовалют позволит обходить меры по управлению потоками капиталов и усилит фискальные риски.
В Фонде считают, что регулирование криптовалют должно быть разумным, чтобы не угнетать инновации. В то же время Фонд допускает, что госсектор может использовать некоторые базовые технологии криптоактивов для своих целей.
МВФ дал следующие рекомендации по обращению с криптоактивами:
- разработайте и обеспечьте соблюдение пруденциальных требований, а также требований к поведению и надзору ко всем участникам индустрии;
- защищайте денежно-кредитный суверенитет и стабильность путем укрепления рамок монетарной политики, не предоставляйте цифровым активам статус официальной валюты или законного платежного средства;
- проанализируйте и раскрывайте фискальные риски и примите однозначный налоговый режим для криптовалюты;
- установите правовую определенность цифровых активов и устраните юридические риски;
- создайте общую систему мониторинга между различными национальными агентствами и органами власти;
- разработайте международные механизмы сотрудничества для усиления надзора и обеспечения соблюдения правил криптовалют;
- следите за влиянием нового класса активов на стабильность международной валютной системы;
- остерегайтесь чрезмерной волатильности потоков капитала и поддерживайте эффективность мер по управлению ими;
- укрепляйте глобальное сотрудничество для развития цифровых инфраструктур и альтернативных решений для трансграничных платежей и финансирования.
Легализация криптовалюты
10 июля 2019 года Министерство цифровой трансформации Украины заявил о том, что планирует за 2-3 года легализовать деятельность по майнингу криптовалют.
6 июня 2021 года стало известно о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле намерен направить в Конгресс законопроект о легализации биткоина. Президент Сальвадора считает, что это поможет людям "за пределами формальной экономики" получить доступ к финансам.
9 июня 2021 года парламент Сальвадора проголосовал за признание биткоина платежным средством.
7 сентября 2021 года Сальвадор первым в мире признал биткоин законным платежным средством.