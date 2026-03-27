Украина на грани 'финансовой трагедии': денег на войну хватит всего на два месяца

На данный момент у Киева есть средства для покрытия расходов только до июня.

Украина рискует остаться без средств для финансирования обороны от вооруженной агрессии Кремля, поскольку ряд факторов ставит под угрозу десятки миллиардов евро помощи от ключевых доноров.

По оценкам, которыми с Bloomberg поделились неназванные украинские и иностранные чиновники, у Киева пока достаточно средств для покрытия расходов до июня.

Среди главных угроз – вето Венгрии на заем Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, споры по поводу последнего пакета помощи от МВФ и сокращение поставок оружия странами НАТО.

Недавно глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что в случае отсутствия международного финансирования регулятор в худшем сценарии может возобновить прямое кредитование Министерства финансов. Эти средства будут направлены на выплату зарплат военным и государственным служащим, а также на обеспечение ключевых государственных услуг.

Проблемы с финансированием обороны Украины обостряются на фоне того, что Россия получает дополнительные бюджетные доходы из-за роста мировых цен на нефть, вызванного конфликтом с Ираном. Ситуация на Ближнем Востоке также отвлекает военные ресурсы США и внимание американского президента Дональда Трампа, отодвигая на второй план дипломатические усилия по мирному урегулированию войны в Украине.

Напомним, после возвращения Трампа в Белый дом США сократили финансирование военной помощи Киеву, переложив закупку вооружения на плечи европейских стран. В то же время ситуация в Европе остается крайне сложной.

Планы по предоставлению Украине европейского кредита были нарушены после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заблокирует выделение помощи, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Последний был поврежден в результате удара российских войск. Судьба кредита, вероятно, останется неопределенной по крайней мере до выборов в Венгрии 12 апреля.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский уже назвал действия Будапешта шантажом. В своем сообщении в Telegram он отметил, что Киев надеется на "альтернативный вариант, который позволит получить доступ к этим средствам", иначе "армия столкнется с недофинансированием".

Президент предупредил, что недостаток финансирования негативно скажется на производстве различных типов беспилотников и закупке систем противовоздушной обороны, которые являются ключевыми для продолжения военных действий.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Киев, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит. Однако пока никаких признаков этого не наблюдается.

Ситуация осложняется трудностями в переговорах о дополнительном финансировании Украины на сумму 30 млрд евро, которое ЕС надеялся получить от других стран, в частности от стран "Большой семерки".

Вдобавок к этому Киев испытывает трудности с выполнением обязательств по последней программе кредитования МВФ на сумму 8,1 млрд долларов, утвержденной в прошлом месяце. Украинские депутаты до сих пор не приняли поправки к налоговому законодательству, которых требует МВФ и которые открыли бы путь к дальнейшим выплатам.

По подсчетам украинских властей, в этом году на закупку американского оружия понадобится 15 миллиардов долларов. Всего в 2026 году Украине потребуется 52 миллиарда долларов иностранной помощи.

По словам председателя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, если нынешний кризис финансирования продлится, Украина может столкнуться с "финансовой трагедией" уже в апреле.

Европейские страны предоставили Украине около 21,5 миллиарда долларов военной помощи в 2025 году, что примерно на 1,5 миллиарда долларов превышает показатель 2024 года. Крупнейшим поставщиком военной помощи среди европейских стран-доноров выступает Германия.

При этом в 2025 году Швеция заняла третье место в мире по объему военной помощи Украине, как по общему объему взносов, так и по доле в национальном ВВП. Также Швеция готова поставить Украине истребители Gripen и предоставить ресурсы для разминирования Черного моря после заключения мирного соглашения с Россией.

