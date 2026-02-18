На третье место в мире по объему помощи Украине вырвалась неожиданная страна

Объем военной поддержки составляет 4,4 миллиарда долларов.

В 2025 году Швеция заняла третье место в мире по объему военной помощи Украине, как по общему объему взносов, так и по доле национального ВВП. Как пишет Defence Blog, об этом свидетельствуют данные посольства Швеции в Украине на основе отчета Кильского института мировой экономики.

Отмечается, что европейские страны вместе предоставили Украине примерно 21,5 миллиарда долларов военной помощи в 2025 году, что примерно на 1,5 миллиарда долларов больше, чем в 2024 году.

Среди европейских стран-доноров Германия оставалась крупнейшим поставщиком военной помощи, предоставив примерно 10,6 миллиарда долларов (9 миллиардов евро) помощи в течение 2025 года. Великобритания следовала за ней с более чем 6,4 миллиарда долларов (5,4 миллиарда евро), а Швеция заняла третье место с примерно 4,4 миллиарда долларов (3,7 миллиарда евро) военной поддержки.

Видео дня

При этом северные страны, включая Норвегию, Данию и Швецию, выделили более 0,6% ВВП на военную поддержку Украины, став одними из самых преданных доноров в пропорциональном измерении.

В издании отметили, что военная помощь от европейских партнеров включала системы противовоздушной обороны, бронетехнику, артиллерийские боеприпасы и учебные программы, направленные на усиление способности Украины защищать критическую инфраструктуру и населенные пункты от ракетных атак и атак беспилотников.

Помощь от Швеции - новости

Как сообщал УНИАН, в начале года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с РФ.

В частности, глава правительства отметил, что когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины и остальной Европы.

Кристерссон подчеркнул, что предпосылкой является достижение мирного соглашения, четкие правила применения многонациональных сил и официальное одобрение парламентом.

Вас также могут заинтересовать новости: