Если в SWIFT согласятся на предложение НБУ, то международная финансовая изоляция РФ будет усилена, отметил украинский регулятор.

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это усилит международную финансовую изоляцию РФ и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере.

Напомним, 24 февраля рано утром войска РФ вторглись на территорию Украины, враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, бомбил противника не раз падали на Киев, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев и Харьков.

Ряд стран мира, в том числе страны-члены Евросоюза, решили наказать российские власти за широкомасштабную агрессию новыми санкциями.

В частности, с 12 марта "Банк России", "ВТБ", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк", "Открытие" и ВЭБ.РФ" должны были отключить от SWIFT.

Справка УНИАН. SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Переводы через SWIFT - это переводы средств с одного банковского счета на другой. Услугами системы пользуются около 11 тыс. банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах мира.

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