Сколько будут стоить 100 долларов до 15 марта: прогноз банкира

Банкир отметил, что на валюту будет влиять ситуация на Ближнем Востоке.

Глобальные финансовые рынки работать в условиях напряженности. В таких обстоятельствах инвесторы выбирают доллар для инвестиций, что объясняет укрепление американской валюты по отношению к европейской.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что решающим фактором для пары доллар/евро будут события на Ближнем Востоке.

Согласно его прогнозу, с 9 по 15 марта курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,5-43,35 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4250-4350 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 42500-43500 гривень.

В то же время банкир отметил, что курс евро будет находиться в пределах 49-51 гривни как на межбанке, так и на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине до 15 марта будут стоить 4900-5100 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 49000-51000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на март

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что март для валютного рынка Украины обещает быть активным и непростым. Курсовые изменения будут формироваться под влиянием сразу нескольких сильных факторов.

По его прогнозу, в первый месяц весны 2026 года в марте курс доллара будет колебаться в пределах 42,5-43,7 грн, а евро – 50,5-52 грн.

