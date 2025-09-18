Статую высотой более 3,5 метра профинансировал коллектив инвесторов в криптовалюту.

В Вашингтоне возле Капитолия установили золотую статую президента США Дональда Трампа, который держит биткойн, пишет WJLA.

Отмечается, что это сделали по случаю первого в этом году решения Федеральной резервной системы об уменьшении процентной ставки 4,3% до 4,1%. Издание напомнило, что в прошлом году центральный банк снижал ставки трижды, потому что опасались замедления роста занятости и увеличения безработицы.

Статую высотой более 3,5 метра профинансировал коллектив инвесторов в криптовалюту. Организаторы заявили, что эта инсталляция имеет целью спровоцировать дискуссию о будущем цифровой валюты, монетарной политики и роли федерального правительства на финансовых рынках.

"Инсталляция призвана разжечь дискуссию о будущем валюты, выпускаемой правительством, и является символом пересечения современной политики и финансовых инноваций. Поскольку Федеральная резервная система формирует экономическую политику, мы надеемся, что эта статуя побудит к размышлениям о растущем влиянии криптовалюты", - сказал представитель коллектива криптоинвесторов Хичем Загдуди.

Памятники Трампу

Как сообщал УНИАН, в апреле 2025 года Трамп открыл статую самому себе в Trump International Golf Club. Она получила название "Памятник неповиновению". Монумент подарил президенту США генеральный директор компании Sticker Mule, экс-кандидат в Конгресс Энтони Константино. Он сообщил, что встретился с американским президентом перед тем, как тот прибыл, чтобы сыграть партию в гольф.

