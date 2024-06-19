Странам еврозоны придется обеспечивать дополнительные доходы или экономить.

Страны еврозоны сталкиваются со "значительным фискальным бременем" из-за старения населения, дополнительных расходов на оборону и изменения климата, что делает более насущной необходимость сокращения высокого уровня долга, пишет Financial Times со ссылкой на предупреждение Европейского центрального банка.

По оценкам чиновников центрального банка, к 2070 году странам еврозоны придется сократить свои бюджетные дефициты в целом на 5 процентных пунктов валового внутреннего продукта, что потребует сбережений или дополнительных доходов в размере 720 миллиардов евро при нынешнем уровне производства.

Оценка ЕЦБ бюджетных вызовов, стоящих перед 20 членами единого валютного блока, появилась после того, как Еврокомиссия вынесла выговор Франции и шести другим странам за нарушение фискальных правил ЕС, что усилило беспокойство инвесторов относительно устойчивости государственных финансов.

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Стоит отметить, что еврозона – это валютный союз 20 государств-членов Европейского Союза, которые приняли евро в качестве своей национальной валюты и единого законного платежного средства.

Экономические проблемы страны ЕС

Все больше и больше немцев не могут свести концы с концами, поскольку потрясения последних лет постепенно влияют на крупнейшую экономику Европы. Все больше домохозяйств оказываются под чрезмерным финансовым бременем из-за сворачивания государственной поддержки и постоянного снижения покупательной способности на фоне инфляции и высоких процентных ставок.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика ЕС "сильнее, чем пять лет назад", несмотря на серию "исторических кризисов".

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