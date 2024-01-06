В ближайшей перспективе инфляция может вырасти.

В декабре 2023 года инфляция ускорилась в еврозоне (объединяет 20 стран ЕС, принявших евро (€) как национальную валюту) до 2,9% в годовом измерении по сравнению с 2,4% в ноябре. Причина – правительства прекращают поддержку высоких затрат на энергоносители. В то же время Европейский центральный банк запланировал цель в 2%, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что инвесторы ожидают от ЕЦБ снижения процентных ставок ранее середины 2024 года.

"Сейчас мы предполагаем, что инфляция может снова временно повыситься в ближайшей перспективе. У нас еще есть какой-то путь, и мы увидим, насколько тяжелой будет знаменитая "последняя миля", – заявила член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

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Рост инфляции в регионе не продлится долго, считают экономисты, опрошенные Bloomberg, которые прогнозируют средний уровень инфляции на уровне 2,7% в первом квартале. Это немного оптимистичнее ожиданий ЕЦБ, прогнозировавшего на своем декабрьском заседании, что цены вырастут на 2,9% за этот период, достигнув целевых 2% лишь в середине 2025 года.

Если смотреть вперед на январь, то прогноз агентства указывает на инфляцию в еврозоне на уровне 2,7%.

Инфляция в Украине

По итогам ноября потребительская инфляция в Украине замедлилась до 0,5%. В октябре показатель составлял 0,8%. С ноября прошлого потребительские цены в Украине поднялись на 5,1%. Так что в годовом измерении инфляция также замедлилась.

К тому же Министерство экономики предлагает повысить размер минимальных цен на алкогольные напитки. В ведомстве считают, что сейчас размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки.

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