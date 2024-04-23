Глава Еврокомиссии заявила, что уровень занятости в ЕС составляет более 75%

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая может снова возглавить Еврокомиссию, заявила, что экономика ЕС "сильнее, чем пять лет назад", несмотря на серию "исторических кризисов".

"Кризис здравоохранения COVID-19 и война на Украине, а также энергетический кризис в России могли бы перерасти в драматический экономический и социальный кризис. Но этого не произошло", - цитирует европейского политика издание euractiv.

По словам фон дер Ляйен, уровень занятости составляет более 75%, безработица находится на "рекордно низком уровне - менее 6%", а инфляция "приближается к целевому уровню 2%".

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При этом она указала, что программы совместного заимствования SURE и NextGenerationEU и пакет REPowerEU, направленный на ускоренное развитие возобновляемых источников энергии, помогли ЕС укрепить свою экономическую и социальную устойчивость.

"Мы прошли через ад и паводок. Но во многих отношениях мы оказались сильнее, чем пять лет назад", - сказала фон дер Ляйен.

Она заявила, что в ближайшие пять лет необходимо продвигаться вперед в вопросе увеличения частных инвестиций блока, заявив, что Союз рынков капитала может привлечь 470 миллиардов евро в год.

Эта цифра составляет три четверти того, что, по расчетам Комиссии, потребуется ежегодно для финансирования "зеленого" и цифрового перехода (620 млрд евро), а также весь объем средств, необходимых только для экологического перехода, исходя из расчетов на 2020 год.

"Если мы хотим финансировать новую промышленную революцию нашего времени, мы должны мобилизовать частный капитал Европы. И теперь настало время воплотить политическую волю в действия", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Выборы в Европе и война в Украине

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен высказала уверенность, что европейцы хорошо поняли, насколько опасен Владимир Путин, и это скажется на результатах выборов.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.

Кроме того, не исключается возможность новово российского вмешательства в европейские выборы. Ранее правительство Бельгии инициировало расследование относительно возможных попыток РФ вмешаться в предстоящие выборы в Европейский парламент.

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