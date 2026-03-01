Сколько будут стоить 100 долларов до 8 марта: прогноз банкира

Отмечается, что ситуация находиться под контролем НБУ.

Валютный рынок Украины в первую неделю марта 2026 года, как и раньше, будет полностью контролируемым. Национальный банк останется ключевым гарантом стабильности.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что у НБУ достаточно ресурсов, чтобы удерживать курсы в стабильном диапазоне.

Согласно его прогнозу, со 2 по 8 марта курс доллара будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 8 марта будут стоить 4250-4350 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 42500-43500 гривень.

При этом он ожидает, что курс евро в это период будет находиться в пределах 50-52 гривни на межбанке и на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине будут стоить 5000-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 50000-52000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на март

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что март для валютного рынка Украины обещает быть активным и непростым. Курсовые изменения будут формироваться под влиянием сразу нескольких сильных факторов.

По его прогнозу, в первый месяц весны 2026 года в марте курс доллара будет колебаться в пределах 42,5-43,7 грн, а евро – 50,5-52 грн.

