При этом аналитики ожидают "безболезненный" второй пересмотр программы в марте 2022 года.

Пересмотр программы МВФ в июне может осложниться из-за рисков несвоевременного или неполного выполнения нескольких критических обязательств Украины, в частности устранения предельных тарифов на газ для населения.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

"Мы ожидаем относительно безболезненный второй пересмотр программы МВФ в марте, поскольку представители власти подтвердили готовность внедрить реформы, которые были обещаны международному сообществу. Однако пересмотр в июне может быть сложнее, поскольку остаются риски несвоевременного и/или неполного выполнения нескольких критических обязательств Украины, в частности устранение предельных тарифов на газ для населения. МВФ подтвердил, что правительство может использовать всю сумму кредитов в рамках действующей программы stand-by для собственных целей. Если Украина будет оставаться четко в рамках программы, то правительство вряд ли будет иметь значительные вызовы с финансированием дефицита бюджета и рефинансированием долгов в 2022 году", - считают аналитики компании.

Отмечается, что на прошлой неделе сразу после пересмотра программы Украина получила около 700 млн долл. и по обновленному графику может рассчитывать на такую же сумму по результатам мартовского пересмотра, а также на более 1,5 млрд долл. по результатам просмотра в июне 2022 года.

Эксперты отмечают, что Украина обязалась внедрить амбициозные реформы по нескольким направлениям, в частности, утверждение госбюджета на 2022 год с дефицитом в пределах 3,5% ВВП, ограничение государственных гарантий на уровне 3% доходов общего фонда бюджета, улучшение администрирования налоговых поступлений, улучшение администрирования социальных программ, в частности, субсидий на энергоносители.

Читайте такжеРост тарифов, штрафы и другое: что ждет украинцев после подписания Меморандума с МВФОбязательства в финансовом секторе включают сокращение неработающих кредитов, внедрение реформы государственных банков, решение вопроса неплатежеспособности Фонда гарантирования вкладов.

Кроме этого, в МВФ ожидают усиление институциональной способности НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ускорение реформы судебной системы, а также отмена предельных цен на газ для населения с мая и назначение наблюдательного совета "Нафтогаза" на основе прозрачного конкурса.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере почти 700 млн долл.

Сотрудничество Украины с МВФ: справка УНИАН

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала относительно первого пересмотра программы финансирования stand-by.

Автор: Екатерина Жирий