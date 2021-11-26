Украина 24 ноября получила второй транш от МВФ в размере почти 700 млн долл.

По мнению президента Владимира Зеленского, в Украине без сотрудничества с Международным валютным фондом будут большие проблемы, поскольку с ним связан ряд других международных кредитных программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

"Несмотря на то, что мы самостоятельное государство, к сожалению, наша экономика зависит от внешних денег. К программам Международного валютного фонда присоединяются все остальные, это как флаг, на который все смотрят, то есть помощь Всемирного банка, помощь ЕБРР... Они все на это смотрят. Если что-то угрожает нашей программе с МВФ, это большие проблемы", - отметил Зеленский.

При этом гарант подчеркнул, что "программа с МВФ - это не просто брать деньги, это сотрудничество во многих направлениях - в реформах, специалистах и тому подобное".

Читайте такжеЗеленский проводит марафон со СМИ (онлайн-трансляция)Как сообщал УНИАН, 8 ноября Украина и МВФ подписали новый меморандум по результатам пересмотра действующей программы stand-by.

Согласно документу, украинская власть обязалась не вводить ограничения цен на газ, поставляемый домохозяйствам, и при этом обеспечить защиту незащищенных слоев населения путем предоставления субсидий на оплату ЖКУ.

В комментарии УНИАН аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак заявил, что в результате подписания меморандума с МВФ цены на газ для населения вырастут на 50-70%, а с 2024 года - на 200%.

24 ноября Украина получила второй транш от МВФ в размере почти 700 млн долл.

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Автор: Богдан Слуцкий