Скрининг здоровья 40+: когда украинцы начнут получать первые выплаты

Первые приглашения поступили украинцам, которые отмечали свое 40-летие 1 января.

Первые приглашения на скрининг здоровья для граждан старше 40 лет начали поступать в "Дию" украинцам, чей день рождения пришелся на 1 января, сообщает Министерство здравоохранения.

"Поздравляем! Вам доступна услуга Скрининг здоровья. Позаботьтесь о здоровье заранее" - такое сообщение сегодня начали получать пользователи приложения Дия по всей стране", - говорится в сообщении.

Приглашения поступили украинцам и украинкам старше 40 лет, которые отпраздновали свой день рождения 1 января 2026 года, ведь сегодня прошло 30 дней с этого дня.

Отмечается, что отныне приглашения пройти обследование и позаботиться о собственном здоровье будут поступать ежедневно: например, уже завтра свое сообщение получат люди 40+, родившиеся 2 января, и так далее.

Получив уведомление, украинцы и украинки могут подтвердить желание принять участие в программе и подать заявку на получение 2 тысяч гривень от государства. Средства будут начислены в течение 7 дней – ими люди смогут рассчитаться за обследование в рамках программы.

"Сегодня уже более 900 мест оказания услуг медучреждений по всей Украине готовы принимать людей и проводить им Скрининг здоровья 40+", - добавили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что "Скрининг здоровья 40+" – это программа для украинцев и украинок от 40 лет, которая предусматривает базовые обследования для раннего выявления болезней и ежегодную проверку сердца, уровня сахара и ментального здоровья. Скрининг бесплатный: после подачи заявки государство предоставляет 2000 гривень на обследование.

Скрининг здоровья 40+ – главные новости

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что с 1 января украинцы старше 40 лет могут пройти обследование для своевременного выявления рисков хронических заболеваний. Программа предназначена для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья.

Пользователям приложения "Дия" в возрасте от 40 лет приглашение пройти скрининг приходит на 30-й день после дня рождения. Необходимо принять приглашение для участия в программе "Скрининг 40+" в приложении и заказать "Дия.Карту" в приложении или использовать уже имеющуюся.

