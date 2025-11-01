Отмечается, что США настаивают на заключении соглашения о безопасности с Израилем до визита Шараа.

Специальный посланник США в Сирии Том Баррак сообщил, что президент страны Ахмед Шараа посетит Вашингтон. Это будет первый визит главы сирийского государства в американскую столицу.

Агентство Reuters пишет, что визит, как ожидается, состоится в течение ближайших двух недель.

Согласно списку визитов иностранных лидеров Госдепа США, ни один из предыдущих сирийских президентов не посещал Вашингтон с официальным визитом. В сентябре Шараа выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке.

С момента смены власти в декабре прошлого года Шараа совершил ряд зарубежных поездок, поскольку переходное правительство стремится восстановить связи Сирии с мировыми державами, которые избегали Дамаска во время правления Башара Асада.

Баррак заявил, что Вашингтон стремится привлечь Сирию к участию в коалиции, которую США возглавляет с 2014 года для борьбы с Исламским государством - вооруженной группировкой, которая в период своего расцвета в 2014-2017 годах контролировала около трети территории Сирии и Ирака.

"Мы пытаемся привлечь всех к участию в этом альянсе, который имеет для них огромное значение", - заявил дипломат.

Шараа когда-то возглавлял сирийское отделение "Аль-Каиды", но десять лет назад его повстанческая группировка, выступающая против Асада, откололась от сети, основанной Усамой бен Ладеном, а позже выступила против "Исламского государства".

Коалиция под руководством США и ее местные партнеры изгнали Исламское государство из его последнего оплота в Сирии в 2019 году. Источники сообщили Reuters в июне, что группировка пытается воспользоваться падением режима Асада, чтобы вернуться в Сирию и соседний Ирак.

Кроме того, сообщается, что Сирия и Израиль ведут переговоры о заключении соглашения, которое, как надеется Дамаск, обеспечит прекращение израильских авиаударов и вывод войск. Страны десятилетиями были противниками. Несмотря на свержение Асада, территориальные споры и глубокое политическое недоверие между двумя столицами остаются.

Источник сообщил, что США настаивают на заключении соглашения о безопасности с Израилем до визита Шараа в Вашингтон.

Побег Асада и ситуация в Сирии - последние новости

Башар Асад вместе со своей семьей бежал в Россию в декабре 2024 года после того, как повстанческие группировки свергли его правительство после 13 лет гражданской войны. Уже в конце сентября 2025 года стало известно, что новые власти Сирии выдали ордер на арест бывшего президента-беглеца.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Сирия восстанавливают дипломатические отношения. В то же время 15 октября новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа посетил Россию, где заявил, что стороны стремятся развивать "стратегические" отношения.

Правда, Россия не достигла договоренностей с Сирией о судьбе своих военных баз. Новое правительство Дамаска готово подписать новые соглашения с Москвой, но, как заявляется, только на взаимовыгодной основе.

