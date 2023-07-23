Временная администрация в АО "Сенс банк" прекратила работу спустя три дня после введения таковой. Соответствующее решение приняла исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"Фонд успешно завершил все процедуры в рамках временной администрации в банке и передал его акции государству. Были назначены поданные Министерством финансов и согласованы Национальным банком кандидатуры членов Правления и Наблюдательного совета банка, а также подготовлен и заключен договор купли-продажи акций банка", – сообщила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.
В Фонде подчеркнули, что после прекращения работы временной администрации банк окончательно перешел в собственность государства и теперь продолжает нормальную работу на рынке с уже новым собственником.
Ситуация с "Сенс банк"
Как ранее писал УНИАН, 20 июля Национальный банк Украине обратился к правительству с предложением о национализации "Сенс банка" (бывший "Альфа-Банк"), владельцами которого являются подсанкционные российские олигархи.
На следующий день Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в него временную администрацию. В тот же день правительство решило национализировать банк, купив его за 1 гривню.
Как сообщили в НБУ, национализация банка будет способствовать защите интересов вкладчиков и позволит избежать угроз для финансовой стабильности Украины в целом.
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