Певица ответила на слухи относительно участия в шоу.

Уже сегодня, 13 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". Организаторы обещают грандиозное шоу и сюрпризы для всех зрителей. Например, ранее поговаривали, что гостьей мероприятия станет певица Селин Дион, которая сейчас редко поет и ведет борьбу с неизлечимой болезнью.

Но на днях звезда решила ответить на эти слухи и отметила, что не может поехать в Швейцарию. Певица записала видеообращение ко всем еврофанам, которое показали на вечернем предварительном концерте вчера, 12 мая.

"Я бы ничего не хотела больше, чем быть в Базеле с вами", - сказала певица в ролике, который появился в сети.

Такая информация разочаровала поклонников Дион. Однако в Telegram-канале "Еврофаны" отметили, что в прямом эфире шоу покажут заранее записанное обращение Селин на двух языках: английском и французском. А сразу после этого на сцене должны спеть ее "Ne partez pas sans moi", с которой она победила на "Евровидении-1988". Кстати, этот хит должна исполнить украинская певица Jerry Heil вместе с другими артистами.

Напомним, ранее УНИАН писал об участниках первого полуфинала "Евровидения-2025" и их песнях.

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