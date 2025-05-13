Мужчина надеется, что дело доведут до конца.

Ветеран войны и главный герой 13 сезона романтического реалити "Холостяк" Александр "Терен" Будько обратился в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора с заявлением на скандальную блогершу Анну Алхим, которая ранее восхваляла действия диктатора.

Об этом он рассказал на странице в Threads и показал соответствующие документы, которые предоставил сегодня, 13 мая. В заявлении мужчина обвинил Алхим в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, а именно коллаборационную деятельность.

"Пока СНБО готовит санкции, народ действует! Надеюсь, что дело не вернут", - подписал фото ветеран войны.

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Также он отметил обстоятельства уголовного нарушения блогерши.

"Неоднократно, начиная с 2020 года, совершала действия и транслировала своим поведением приверженность к непосредственному президенту страны-агрессора. А именно публично заявила, что "Путин-красавчик, а россияне - наши братья", - говорится в заявлении.

К слову, Анна Алхим неоднократно попадала в громкие скандалы. Она отказывается говорить на государственном языке и продолжает вести свой блог на русском. А еще называет "полным шлаком" современную украинскую музыку и недавно разозлила сеть реакцией на просьбу спеть на украинском на празднике у блогерши Стаси Макеевой.

Напомним, ранее Анна Алхим показалась с российским блогером и возмутила сеть.

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