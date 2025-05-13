Трамп отметил, что на переговоры в Турцию поедут госсекретарь и другие члены его администрации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над тем, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной. На Саудовско-американском инвестиционном форуме он также прокомментировал предстоящие переговоры в Турции, которые состоятся в четверг, 15 мая.

"Я неустанно работаю над тем, чтобы положить конец ужасному кровопролитию между Россией и Украиной, и, что очень важно, в конце этой недели, возможно, в четверг, в Турции пройдут переговоры, которые могут привести к неплохим результатам", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что на переговоры в Турцию поедут госсекретарь Марко Рубио и другие члены его администрации. Он подчеркнул, что надеется на то, что переговоры пройдут успешно.

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"В среднем 5 тысяч человек в неделю умирают... Их гибнет такое огромное количество, какого мы не видели со времен Второй мировой войны. И я хочу остановить это. Это ужасная война. Она никогда бы не случилась, если бы я был президентом", - добавил Трамп.

Кроме того, во время визита в Эр-Рияд Трамп подписал с наследным принцом Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом крупное соглашение о поставках оружия, сообщает Reuters. Документ предусматривает, что США согласны продать Саудовской Аравии пакет вооружений на сумму в 142 миллиарда долларов.

Отмечается, что соглашение охватывает более десятка американских оборонных компаний по таким направлениям, как противовоздушная и противоракетная оборона, военно-воздушные силы, развитие космоса, морская безопасность и связь.

Переговоры в Стамбуле - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа о том, что на переговорах между Украиной и РФ должны рассматриваться три вопроса - украинских территорий, Запорожской АЭС и доступа к важным водным ресурсам. По его словам, это, прежде всего, сигналы России.

Кроме того, в Clash Report сообщали, что Трамп отправит своих спецпредставителей Стива Уиткоффа и Кита Келлога на переговоры в Стамбул, которые должны пройти 15 мая. Американский лидер намекал на личное участие в переговорах, но пока не подтвердил это.

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