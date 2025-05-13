В частности речь идет о сбитии пяти индийских самолетов во время конфликта между странами.

Недавний конфликт между Индией и Пакистаном свидетельствует о том, что стоит изменить отношение к китайскому оружию. В частности в Пакистане похвалили китайские истребители J-10C, которые использовались для сбития пяти индийских самолетов, среди которых были и французские Rafale. Об этом пишет Bloomberg.

Несмотря на то, что такая информация не была подтверждена, рыночная капитализация компании-производителя самолетов взлетела более чем на 7,6 миллиарда долларов к концу прошлой недели.

В то же время бывший главный редактор китайского националистического таблоида Global Times Ху Сицзинь отметил, что если успешные удары Пакистана являются правдой, то Тайваню стоит быть "еще более напуганным".

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Также младший научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе (столица Тайваня - УНИАН) Шу Сяо-Хуан рассказал, что Тайвань с вниманием следил за конфликтом между Пакистаном и Индией

"Возможно, нам придется переоценить возможности НОАК (Народно-освободительная армия Китая - УНИАН) по ведению воздушных боев, которые могут приблизиться или даже превзойти уровень развертывания военно-воздушных сил США в Восточной Азии", - подчеркнул Шу и добавил, что США, вероятно, захотят рассмотреть возможность продажи Тайваню более совершенных систем.

Развитие оружия Китая - что известно

В то время как президент Си Цзиньпин пытается модернизировать свою армию по численности личного состава, Народно-освободительная армия попала во множество скандалов, пишет Bloomberg.

"Это вызвало вопросы относительно боеготовности ее мощных и секретных ракетных войск, которые отвечают за обычные ракеты и будут играть решающую роль в любом вторжении на Тайвань", - говорится в материале.

В то же время информация об успехах J-10C, которые прошли немного боевых испытаний и используются для патрулирования Тайваньского пролива, скорее всего, развеивают эти сомнения.

Однако пока неизвестно, как эти самолеты будут противостоять американским истребителям, таким как F-16, которые составляют большую часть тайваньских самолетов и были проверены в боях в различных армиях.

"Другое китайское оружие, которое использует Пакистан, также будет под пристальным вниманием противников Пекина. Части китайских ракет класса "воздух-воздух" PL-15, найденные в Индии после сообщений о сбитых самолетах, свидетельствуют о том, что это оружие, установленное на пакистанских самолетах J-10C, доказало свою эффективность в своем первом известном боевом применении. С максимальной скоростью более 5 Махов, PL-15 является конкурентом западным ракетам класса "воздух-воздух"", - подчеркивают в Bloomberg.

В издании напомнили, что Китай является четвертым крупнейшим экспортером вооружений в мире, однако его покупателями преимущественно являются развивающиеся страны, а именно такие как Пакистан, имеющие ограниченные финансовые возможности. Поэтому последние разработки оружия могут усилить Пекин.

"Существует большая вероятность того, что системы вооружений, которые может предложить Китай, станут еще более привлекательными для потенциальных покупателей, особенно на Глобальном Юге", - отметил Джеймс Чар, доцент Китайской программы в Школе международных исследований им. С. Раджаратнама, отметив, что J-10C даже не является самым современным китайским самолетом.

Конфликт между Индией и Пакистаном - что известно

Как писал УНИАН, в конце апреля на границе Индии и Пакистана начались бои. Стрельба была зафиксирована в секторе Паргвал-Ахнур в Джамму. Тогда в Госдепе США призвали стороны "избегать эскалации".

Также издание CNN сообщило, что в ночь на 7 мая Пакистан сбил пять индийских истребителей и беспилотник. Пакистанские военные тогда заявляли, что они уничтожили три французских истребителя Rafale, один МиГ-29, один Су-30 и БПЛА Heron.

Кроме того, сообщалось, что между Индией и Пакистаном произошел один из крупнейших воздушных боев в истории современной авиации. Отмечается, что в воздушном бою участвовали 125 истребителей, а сам он длился более часа. В то же время ни индийские, ни пакистанские истребители не покидали свое воздушное пространство.

В свою очередь в ночь на 10 мая Индия нанесла ракетные удары по авиабазам в Пакистане. Как стало известно, Индия выпустила ракеты класса "воздух-земля" по авиабазам Нур-Хан, Мюрид и Шоркот.

Уже днем 10 мая стало известно, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня при посредничестве Вашингтона. В то же время в Пакистане заявили, что страна всегда стремилась к миру и безопасности в регионе.

Однако Sky News сообщило, что Индия обвиняет Пакистан в нарушении перемирия, ведь в штате Джамму и Кашмир снова были слышны взрывы.

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