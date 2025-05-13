У военного с позывным "Талиб" на счету уже 4 российских самолетов.

Метким выстрелом из ПЗРК "Игла" воин 58-й бригады с позывным "Талиб" сбил российский Су-25. Об этом сообщили в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского в Facebook.

При этом продемонстрировали видео, отметив, что это редкий случай, когда удается заснять сбивание вражеского самолета.

"И это не единственная добыча нашего героя. Среди его "трофеев" - четыре самолета и два "Шахеды". "Талиб" очень не любит, когда над его землей летает всякий хлам, а охотник на "дичь" он знатный. Так что, дальше будет...", - сказано в сообщении.

Видео дня

На видео боец после выстрела по самолету радостно сообщает, что поразил цель, попав в крыло Су-25.

"Зацепило. О, есть черный дым", - отметил он.

В сообщении не указана дата, когда был сбит самолет и не указано, где это произошло.

В то же время в ОСУВ "Хортица" отмечают, что речь идет о Восточном направлении.

Су-25 - что известно

Напомним, что Су-25, также известный по неофициальному прозвищу "Грач" - это советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Он стал на вооружение СССР в 1981 году.

Самолет предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Украинские военные уничтожили российский Су-25

Напомним, что в феврале на фронте украинские бойцы уничтожили российский самолет Су-25. Отличились воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ, входящей в состав оперативного командования "Юг".

Также в 28-й бригаде сообщили, что им удалось повредить российский вертолет Ми-8, который пытался эвакуировать пилота Су-25. Дроноводы бригады не дали россиянам воплотить замысел.

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