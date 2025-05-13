По мнению эксперта, в оккупированном Крыму остается около 200 единиц ЧФ РФ.

Незаконно построенный Россией Крымский мост Силы обороны Украины не уничтожают, потому что это может навредить переговорам о перемирии. Такое мнение в интервью УНИАН высказал экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1 ранга Андрей Рыженко.

По его словам, Крымский мост давно стал для оккупантов важной логистической артерией. В то же время он имеет также большое идеологическое-стратегическое значение. По данным Рыженко, У ВСУ могут быть соответствующее вооружение для уничтожения этого путепровода, но и россияне его уже очень сильно укрепили системами ПВО и тому подобное.

"То есть адаптация к ситуации продолжается с обеих сторон. С другой стороны, мост получил еще и политическую окраску. Не исключаю, что в контексте переговоров о перемирии идут какие-то торги, и вопрос с мостом поставлен на паузу. Мы видим, что президент США Дональд Трамп старается избегать определенных моментов, которые бы сильно расстроили Путина. А удар по Крымскому мосту полностью похоронил бы мирные инициативы...", - предположил Рыженко.

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Он также рассказал, какие корабли Черноморского флота РФ остаются на территории оккупированного Крыма. По словам эксперта, с полуострова вышли только основные корабли, а в целом там остается еще около двухсот единиц, в основном это суда обеспечения.

"Есть несколько десятков кораблей и катеров различных классов - противодиверсионные корабли, тральщики, ракетные катера, малые противолодочные корабли. Некоторые из них россияне уже режут на металлолом, но в целом на полуострове еще есть силы для основных оперативных задач России. Самая первая задача - блокада Черного моря. И она решается - порты в Николаеве, Херсоне, а также "Очаков" полностью заблокированы", - рассказал офицер.

Он пояснил, что эти корабли не новые, но оснащены торпедами, ракетами и другим вооружением, которое могут использовать для атаки гражданских судов. Как подчеркнул Рыженко, любое из них будет атаковано оккупантами при попытке прорваться в Украину за пределами территориальных вод Турции, Румынии или Болгарии - через открытое море.

Специалист добавил, что навигацию в Черном море также блокируют размещенные в Крыму береговые ракетные установки, в частности комплексы "Искандер", которые атакуют украинские порты - "Южный", "Черноморск" и Одесский порт.

"Также гражданское судоходство блокирует авиация противника, которая базируется на полуострове. Она может дистанционно минировать море, наносить ракетные и бомбовые удары по судам, которые прорываются в наши порты", - отметил Рыженко.

Украина потеряла возможность уничтожить Крымский мост - мнение

Как писал УНИАН, военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что Украина больше не имеет возможности уничтожить Крымский мост.

По его мнению, даже если Украина получит от Германии крылатые ракеты Taurus, это не повлияет на ситуацию, потому что путепровод очень плотно защищен ПВО. Селезнев убежден, если бы эти ракеты были в распоряжении ВСУ в 2022 году, их применение, скорее всего, было бы удачным.

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