Видео с инцидентом распространили в сети.

Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на видео с избиением мужчины возле автомата с водой работником одного из терцентров комплектования в городе. Он отметил, что пострадавший – харьковчанин, учитель истории, прав человека и "Защиты Отечества", классный руководитель 8 класса.

"Мужчина, который имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликта и не оказывал сопротивления. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему силы", – подчеркнул городской голова в своем Telegram-канале.

Мэр также отметил, что нельзя обобщать, поскольку в ТЦК работает много достойных людей, которые искренне служат Украине. Но подобные случаи, как на видео, бьют по доверию к государству и обесценивают подвиг настоящих защитников.

Видео дня

"Они играют на пользу врагу и раскалывают общество изнутри", – написал он.

Терехов просит руководство всех правоохранительных органов провести полное расследование и наказать виновного.

"Это уже не просто очередной инцидент – это принципиальный вопрос справедливости, который особенно важен в условиях войны, когда каждый, кто носит униформу, должен быть примером чести, а не наоборот", – прокомментировал он.

Что известно об инциденте в Харькове

В последние дни сеть облетело видео, на котором военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет в живот мужчину в гражданском во время проведения мероприятий оповещения. Четверо других представителей ТЦК наблюдают за действиями своего коллеги.

"Возле гостиницы Виктория у парня проверяли документы. Во время разговора его ударили кулаком, а через некоторое время посадили в бус и увезли", – отмечалось в комментарии к обнародованному видео.

Работа ТЦК: другие новости

В конце марта нардеп Ирина Никорак заявила, что украинцы стали меньше доверять ТЦК и СП. В связи с этим стоит рассмотреть вопрос о реформировании этой структуры.

В апреле Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о решении направить для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий тех военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые не имеют боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья.

Указанные меры имеют целью улучшить в частности качество работы ТЦК и СП. В Генштабе подчеркнули, что в период с 2022 по 2025 год осуществлена замена (ротация) всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В настоящее время имеют боевой опыт около 70% военнослужащих ТЦК и СП.

Вас также могут заинтересовать новости: