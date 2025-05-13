При этом до сих пор неясно, решится ли на эту встречу сам Путин.

Представители России будут ждать Украину в Турции 15 мая 2025 года для проведения переговоров.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии журналисту пропагандистского телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

При этом Песков не подтвердил, решится ли на эту поездку сам правитель РФ Путин. Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, до сих пор не раскрывают.

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"Когда будет указание президента, тогда мы это сделаем", – добавил пресс-секретарь Путина.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что будет ждать в Стамбуле именно российского диктатора Путина:

"Именно Путин в России все определяет, именно он должен решать вопросы войны. Это его война. Поэтому и переговоры должны быть с ним", – сказал он.

Переговоры в Стамбуле: это стоит знать

Переговоры Украины и РФ в Турции может посетить президент США Трамп. О такой возможности он сказал накануне. В то же время CNN сообщает, что присутствие американского лидера в Стамбуле будет зависеть от того, появится ли там Путин.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Путин боится прямых переговоров с ним. Кроме того, правитель РФ не желает заканчивать войну и соглашаться на полное безусловное прекращение огня.

Кто будет представлять Россию, до сих пор точно не известно.

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