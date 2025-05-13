Сообщается, что РФ перебрасывает силы в ключевые горячие точки.

Вместо того, чтобы демонстрировать готовность к мирным переговорам, Россия перебрасывает силы в ключевые горячие точки на поле боя в Украине. По-видимому, войска РФ готовятся к более масштабному наступлению. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки.

Отмечается, что, по данным украинского мониторингового проекта DeepState, на этой неделе российские войска захватили больше территории в восточной части Донецкой области, особенно вокруг городов Покровск и Торецк.

Война в Украине: ситуация на поле боя

Напомним, на днях в DeepState сообщили, что российские войска приближаются к Днепропетровской области. Отмечалось, что у оккупантов не было прямых задач наступать на Днепропетровщину, но воспользоваться возможностью в случае достижения границ Донецкой области россияне могут, и, скорее всего, это сделают.

Видео дня

Аналитики напомнили, что глобальной и основной целью войск РФ на данный момент является полная оккупация Донецкой области. Но для ее реализации россиянам нужно выполнить отдельные задачи по полному захвату Торецка, Часового Яра, Покровска, Мирнограда, а еще дальше - Константиновка, Славянск, Краматорск, Северск, Лиман.

"Поэтому к***пам еще надо будет отдать очень много как ресурсов, так и времени, чтобы решиться оккупировать все эти населенные пункты, выполнить дедлайны и поставленные задачи и, что им вряд ли удастся в противостоянии с лучшей армией в мире", - отмечали в DeepState.

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