Адвокат бизнесмена уточняет, что Коломойский намерен отдельно обжаловать санкции, введенные против него в Верховном суде.

Кассационный административный суд отказал в удовлетворении ходатайства о привлечении бизнесмена Игоря Коломойского в качестве третьего лица по делу, инициированному пятым Президентом Украины Петром Порошенко.

Речь идет о судебном обжаловании указа Президента №81/2025 от 12 февраля 2025 года, которым санкции были введены одновременно как против Порошенко, так и против Коломойского.

Как сообщил адвокат Коломойского Александр Лысак, ходатайство о привлечении основывалось на том, что оба фигуранта являются субъектами одного и того же нормативно-правового акта. Отмечалось, что решение о санкциях основывалось на одинаковых основаниях, принималось теми же органами и по аналогичной процедуре.

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"Впрочем, суд пришел к выводу, что таких обстоятельств недостаточно для привлечения Коломойского к делу в качестве третьего лица, и отказал в удовлетворении ходатайства. Полный текст судебного решения пока не обнародован", - отмечается в заявлении защиты бизнесмена.

Несмотря на это, Коломойский планирует отдельно обжаловать введенные в отношении него санкции в Верховном суде.

"Не исключается, что в дальнейшем эти два дела - Порошенко и Коломойского - могут быть объединены, учитывая общий предмет спора и одинаковых субъектов властных полномочий, задействованных в процессе принятия соответствующего указа", - добавил Лысак.

Напомним, 9 мая Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу Игоря Коломойского, поданную из-за закрытия украинскими судами производства по так называемому "делу Приватбанка".

Ранее в апреле этого года Коломойский выиграл судебное дело против ПриватБанка в Израиле, отвергнув его требования на сумму в 600 миллионов долларов.

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