Актриса до сих пор не может поверить, как парень из Москвы смог решиться на это.

Известная российская актриса Мария Машкова, которая с начала полномасштабной войны отреклась от отца-путиниста Владимира Машкова и живет за границей, показала необычный подарок от россиянина.

В интервью с Алесей Бацман она продемонстрировала украшение, которое носит на шее. Это карта Украины с Крымом, которую ей презентовал незнакомый парень из Москвы после спектакля.

"Он приехал на спектакль и подарил мне карту Украины с Крымом. Я на него смотрю и говорю: "Ты откуда?", а он отвечает: "Я из Москвы". Я говорю: "Ты где это сделал?", а он: "Вот пару недель назад в центре Москвы". Я говорю: "Хорошо, а ты знаешь, сколько это лет ты получишь вот за такое?". А он говорит, что достаточно в приличном салоне это сделал. А потом добавил: "Мы так смотрели друг на друга с чуваком, который это делал. И у меня была только одна мысль в голове, он это сделал, потому что не понял, или потому, что он понял", - вспомнила историю Машкова.

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Она также добавила, что многие украинцы ее поддерживают и приходят также на спектакли.

"Многие украинцы после спектакля подходили говорили такую фразу: "Мне было очень сложно сюда прийти, я не хожу на спектакли к российским артистам, но мне захотелось вас поддержать". Очень много ваших людей в очень сложную для своей страны ситуацию находят в себе силы поддержать меня. И это для меня многое значит", - подчеркнула актриса.

К слову, Машкова в первые дни полномасштабного российского вторжения осудила кровавую политику Кремля. С 2022 года Мария публично поддерживает Украину и отреклась от своего отца Владимира Машкова, который является сторонником диктатора.

Напомним, ранее дочь путиниста Машкова, которая поддержала Украину, пожаловалась на безработицу в США.

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