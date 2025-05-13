Агентство хранит молчание, чтобы подогреть интерес к своим надеждам отправить людей на Красную планету в 2030-х годах, отметил Барри Ди Грегорио.

NASA обнаружило признаки инопланетной жизни на Марсе, но держит это в секрете. Уверенность в том, что космическое агентство скрывает доказательства, выразил научный сотрудник Букингемского университета, астробиолог Барри Ди Грегорио, пишет The Sun.

По его словам, NASA хранит молчание, чтобы подогреть интерес к своим надеждам отправить людей на Красную планету в 2030-х годах.

Он утверждает, что агентство получило снимки инопланетных окаменелостей в двух разных случаях. Первый - в 2018 году марсоход Curiosity сфотографировал рост кристаллов, которые были "биогенными", то есть созданы живыми организмами. Второй -марсоход Perseverance в 2020 году заснял признаки "червеобразных" инопланетян, которые бродили по его историческим океанам, считает Ди Грегорио.

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"Когда я увидел эти камни повсюду, я подумал: "Что? О, Боже". Я думал, что NASA, конечно, сделает большое объявление. А вместо этого они направились в противоположном направлении. Так что, они вообще не анализировали эти камни", - заявил астробиолог.

Ди Грегорио не верит, что полученные изображения указывают на инопланетную цивилизацию, но он предполагает, что это могли быть морские организмы.

"Я думаю о червеобразных существах, которые существовали в эдиакарский период. Затем климат на Марсе изменился, и атмосфера изменилась. Вода, вероятно, впиталась в почву, и большая ее часть ушла через атмосферу из-за солнечного ветра", - заявил Ди Грегорио.

На вопрос, почему NASA скрывает возможные доказательства инопланетной жизни на Марсе, ученый предположил, что это из-за потенциальной опасности для астронавтов:

"Я думаю, что они не хотят ничего говорить об этом из-за того, что они отправляют туда людей… Если они говорят, что мы обнаружили жизнь на Марсе, она может отличаться от земной и может быть токсичной или опасной для людей-астронавтов. Вот что я думаю".

Представитель NASA заявил, что агентство "продолжит исследования в меру своих возможностей":

"Во время исследования поверхности Марса Perseverance обнаружил множество интересных особенностей горных пород, и научная группа определила, какие породы заслуживают дальнейшего изучения и даже отбора образцов, на основе всех имеющихся данных. На сегодняшний день NASA еще не нашло никаких достоверных доказательств внеземной жизни".

Напомним, ранее УНИАН писал, что ученый обнаружил признаки существования жизни на Марсе.

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