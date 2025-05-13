Россия спешит продать больше нефти, опасаясь новых санкций.

Цены на российскую нефть снижаются пятую неделю подряд, что привело к падению доходов РФ от экспорта сырья до двухлетнего минимума. И это несмотря на увеличение объема поставок "черного золота".

Как сообщает Bloomberg, за период с 11 апреля по 11 мая РФ заработала на экспорте "черного золота" 4,09 млрд долларов, что немного больше, чем за период с 4 апреля по 4 мая. Вместе с тем, это второй самый низкий показатель с апреля 2023 года.

При этом выросли объемы поставок – на 3%, до 3,43 млн баррелей в сутки.

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Тем временем экспортные цены на основные сорта российской нефти, отгружаемые из портов Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского регионов, продолжали снижаться. В частности, экспортные цены на российскую нефть марки Urals из Балтийского моря упали примерно на 50 центов за баррель – до 48,5 доллара, тогда как цены на нефть в Черном море снизились примерно на 60 центов до 49,2 доллара за баррель.

Цена на ключевой тихоокеанский сорт ВСТО упала примерно на 1,4 доллара, до 53,9 доллара за бочку.

Рост экспорта происходит на фоне угрозы введения дальнейших санкций против РФ, если она не будет придерживаться безусловного 30-дневного перемирия. Российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, но не указал, согласна ли Россия на перемирие.

Цена на российскую нефть и санкции

Рублевая стоимость российской нефти в начале мая упала до двухлетнего минимума в менее чем 4 тысячи рублей за баррель, что привело к существенному сокращению доходов российского бюджета.

Удешевление стоимости "черного золота" заставило РФ искать дополнительные деньги на войну, меняя правила для нефтяных компаний.

Что касается санкций, то на днях канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил ввести новые ограничения против РФ в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах о завершении российско-украинской войны.

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